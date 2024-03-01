وفد روسي يزور اللاذقية لبحث إقامة مركز لتدريب فرق الإنقاذ والإطفاء

اللاذقية- يوسف علي

عقد مجلس محافظة اللاذقية اجتماعاً اليوم مع وفد من وزارة الطوارئ الروسية الذي وصل أمس، حول إنشاء مركز للتدريب في مجال الإنقاذ والإطفاء.

وأكد رئيس الوفد الروسي أوليغ فلاديمير وفيتش مدير إدارة العلاقات الدولية في وزارة الطوارئ الروسية، خلال الاجتماع حسب ما نقلت “تشرين” استمرار تقديم المساعدات في المجال الإغاثي والإنساني بقرار من الحكومة الروسية فيما يتعلق بتوسيع التعاون بين الجانبين الروسي والسوري في المجال الإغاثي والإنساني.

وأشار الى أنه بموجب عضوية سورية في المنظمة الدولية للدفاع المدني، فإن الاتحاد الروسي يقدم عبر المنظمة التجهيزات لإنشاء مركز التدريب لفرق الإطفاء والإنقاذ، الذي من المقرر بدء التدريب فيه خلال العام الحالي.

بدوره، نوه مدير إدارة الدفاع المدني في سورية اللواء صفوان بهلول بدور الجانب الروسي الذي قدم المساعدات وشارك في عمليات الإنقاذ أثناء حدوث الزلزال في شباط العام الماضي، كما شارك في نقل وتوطين المعرفة في مجال الإنقاذ والإخلاء.

وأضاف: تعرضت اللاذقية لكوارث طبيعية من فيضانات وحرائق وأيضاً لاعتداءات إسرائيلية على منشآت مدنية، ما يؤكد أهمية مشروع إحداث المركز.

من جهته، أكد رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب أهمية إقامة هذا المركز لتدريب كافة الجهات ذات العلاقة بالإنقاذ والإطفاء من الدفاع المدني والحراج والإطفاء، حيث سيتم في كل عام ترشيح عناصر لتأهيلها وتدريبها في هذا المركز على ضوء موافقة الجانب الروسي لإحداث هذا المركز.

كما بين أوليغ فلاديمير وفيتش مدير العلاقات الدولية في الاتحاد الروسي أن الاتحاد مستمر بتقديم المساعدة في المجال الإنساني والإغاثية، وسيتم في هذا العام تدريب عشرة عناصر من الجانب السوري بالمنشآت التعليمية الروسية في مجال الإغاثة والإطفاء، وستتم إقامة المركز ضمن القاعدة الروسية في مطار حميميم.