الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تشرين:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 – 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق أجزاء من المنطقة الشمالية الغربية والجزيرة.

ويكون الجو بارداً ليلاً، وخاصة في المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والبادية، بينما تكون شمالية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً … تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 – 5 درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق أجزاء من المناطق الجنوبية والقلمون والمناطق الشرقية، ويكون الجو بارداً ليلاً وخاصة في المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.