“الكافيه نت”.. حالة طارئة تلبي حاجة طلاب الجامعة في ظل ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء..

دمشق- دينا عبد:

مع ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء التي تتزامن مع تقديم الطلاب لامتحاناتهم الجامعية، يحتار الطلبة في البدائل المناسبة التي من الممكن أن يسلكوها لتأمين جوٍّ يناسب متطلباتهم الدراسية.

حالة بديلة

تبين رولا (طالبة في كلية الهندسة)، أنها مضطرة للجلوس في الكافي نت بجانب الجامعة بغية الانتهاء من إنجاز مشروعها على الكمبيوتر المحمول، خاصة أنّ أغلب دراستها عليه، وأشارت خلال حديثها لـ”تشرين” أنّ ساعات تقنين الكهرباء ازدادت في الآونة الأخيرة، لدرجة أنها أصيبت بحالة من الضغط والتوتر لعدم إتمامها المشروع.

خبير تنمية: إحدى البدائل المتاحة والإيجابية

مكلفة مادياً

أما حسن، طالب في كلية الاقتصاد، فقد أوضح أنه يضطر إلى الاعتماد على بدائل غالباً ما تكون مكلفة مادياً كاشتراكه في باقة نت في إحدى الكافيهات والتي ارتفع سعرها في الآونة الأخيرة، ولكن الشيء الممتع أنني أتمكن من شحن اللابتوب والموبايل من دون أن أدفع أي قيمة مادية إضافية؛ فالكهرباء تغيب لساعات طويلة في المنزل وهذا ما يمنعنا من إتمام واجباتنا، وحتى في المدن الجامعية التي كان الطالب يعدّها الملاذ الوحيد باتت فيه الكهرباء تقطع لساعات طويلة وخاصة عندما لا يتوفر الوقود للمولدات..

تأثيرات نفسية

بدوره أحد أصحاب الكافيات يوضّح أن مشكلة انقطاع الكهرباء تؤثر على طلبة الجامعة، فانقطاعها لساعات طويلة سيمنعهم من الدراسة؛ لكن حتى في ظل وجود المولدات الكهربائية لم تحل المشكلة فهي تسبب عنصر إزعاج لبعض الطلبة الذين يزعجهم الضجيج ما يؤثر عليهم نفسياً وتحصيلياً.

بدائل إيجابية

خبير التنمية البشرية محمد لبابيدي، بيّن أنّ وضع الكهرباء الحالي يدفع الطلاب للبحث عن بدائل ومنها الدراسة في الكافي نت نظراً لتواجد الكهرباء والنت والدفء التي يفتقدها العديد من الطلاب في منازلهم وذلك مقابل مبلغ رمزي، وهذا البديل أمر إيجابي؛ فظاهرة الدراسة في الكافي نت لها أسباب متنوعة، فبالإضافة لعدم توفر الكهرباء بالشكل المطلوب كذلك يجب أن يكون الطالب منعزلاً عن عائلته وبحاجة أن يكون لوحده؛ لذلك يلجأ إلى الدراسة في الكافي نت الذي يعدّه الكثير من الطلاب المكان المناسب لهم.

وبيّن لبابيدي أنه من إيجابيات الكافي نت أنها تجمع الطلاب وتوفر لهم الجو المناسب للمناقشة وحل أسئلة المقررات، كذلك يتوفر بجانب كل طاولة مقبس كهربائي من أجل شحن أجهزة الطالب من موبايل ولاب توب، وهذا ما لا نراه في مكان آخر، وريثما يتحسن وضع الكهرباء ربما الكافي نت هي المكان المناسب والبديل الوحيد لطلاب الجامعات.