منشأة دواجن السويداء تنوي إنتاج 23 مليون بيضة العام الجاري

السويداء- طلال الكفيري:

اتخذت منشأة دواجن السويداء العديد من الإجراءات اللازمة للحدّ من تأثير موجة البرد على الدواجن، من خلال اتباع نظام التدفئة اللازمة داخل المنشأة، مع قيامها أيضاً باتباع برامج التغذية والرعاية الصحية عبر التحصينات الوقائية للدجاج وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي في المنشأة.

وأشار مدير عام المنشأة الدكتور كميل مرشد لـ” تشرين” إلى أن الأجواء الباردة التي عمّت أرجاء المحافظة، لم يكن لها أي تأثير سلبي على الدواجن، منوهاً بأن خطة المنشأة لهذا العام هي إنتاج 23 مليون بيضة، ومن أجل الاستمرار في عملية الإنتاج تم رفد المنشأة بفوج جديد من قطعان الدجاج بلغ عدده 81 ألف فرخة.

وبيّن مرشد أن ارتفاع أسعار البيض في السوق المحلي يعود بالدرجة الأولى إلى غلاء المادة العلفية، وإحجام العديد من أصحاب المداجن عن العمل في “كار” التربية، منوهاً إلى أن المنشأة تقوم بالتدخل الإيجابي من خلال بيعها مادة البيض وفق التسعيرة التموينية في منافذها المعدّة لذلك، وبفارق ليس بقليل عن سعر السوق.

من جهة ثانية، أوضح مرشد أن المنشأة مازالت تعاني من وجود نقص بالأيدي العاملة، ما شكّل ضغطاً على الكوادر العمالية التي تعمل في المنشأة، بينما تكمن معاناة المنشأة الأكبر في ارتفاع أسعار المادة العلفية ” الذرة – الصويا”، والأدوية البيطرية وكل مستلزمات الإنتاج، ما أبقى المبيع أقل بكثير من تكاليف الإنتاج.

يضاف إلى ما ذكر أن المنشأة مازالت تعاني من عدم توافر مصدر مائي دائم لديها، علماً أن الدراسة الخاصة بحفر بئر ارتوازية في المنشأة جاهزة، لكن البدء بحفر هذه البئر يتطلب رصد اعتماد مالي خاص بها.

يشار إلى أن مبيعات المنشأة العام الفائت وصلت إلى 10 مليارات ليرة.