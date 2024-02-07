شحنة أدوية روسية لـ”صحة الحسكة” 

الحسكة – خليل اقطيني:

استلمت مديرية الصحة في محافظة الحسكة شحنة أدوية متنوعة مقدّمة من الشعب الروسي الصديق.

وذكر مدير الصحة الدكتور عيسى خلف، أن هذه هي الشحنة الثانية من الأدوية التي تستلمها مديرية الصحة في محافظة الحسكة من الشعب الروسي الصديق. مبيناً أن هذه الشحنة تضمّنت أدوية الداء السكري والكلى ومراهم جلدية ومستلزمات صحية متنوعة. وستبدأ المديرية بتوزيع هذه الشحنة على المشافي والمراكز الصحية التابعة لها في مختلف مناطق المحافظة، لتوزيعها على مراجعيها من المرضى.

ووجّه خلف الشكر والتقدير للأصدقاء الروس على هذه المبادرة الطيبة، التي سبقتها مبادرات أخرى بين الجانبين في المجال الصحي، أبرزها قيام فريق طبي روسي من مركز التنسيق الروسي بإحداث 3 عيادات طبية في المركز الطبي “اللؤلؤة” في مدينة الحسكة، في أواخر كانون الثاني الماضي، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة.

مشيراً إلى أن العيادات خصّصت للأمراض العصبية والداخلية والجراحة العامة، لتقديم خدمات صحية مجانية، تشمل التشخيص والعلاج والدواء لمراجعي المركز.

ولفت خلف إلى أهمية هذه المبادرة التي أدّت إلى رفع مستوى الخدمات التي يقدمها المركز الطبي لسكان الحسكة وضواحيها والريف الجنوبي من المحافظة، من حيث النوعية والعدد، ولاسيما أن المركز يفتقر إلى بعض الاختصاصات في تلك العيادات، كاختصاص العصبية. إضافة إلى أن المبادرة تتضمن تقديم الأدوية اللازمة للمرضى من مراجعي المركز مجاناً، الأمر الذي لاقى ارتياح واستحسان سكان مدينة الحسكة ومحيطها، الذين يستهدفهم المركز الطبي.