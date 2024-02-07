تشريعات وقروض ميسرة .. قريباً البدء بتسليم المتضررين من الزلزال المساكن التي بنيت لهم ضمن “خطة الاستجابة”

دمشق- تشرين:

رسمت مؤسسات الدولة مسارات الاستجابة لكارثة الزلزال خلال عام من حصولها بشكل واقعي وموضوعي ، وقامت باعتماد الخطة الوطنية للاستجابة لكارثة الزلزال، حيث اعتمدت الحكومة “خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال: الإنسان أولاً” وتم وضع عناوين هذه الخطة وتقسيماتها المالية والمادية والجغرافية والزمنية والمؤسسية، بما تنطوي عليه هذه الخطة من مرونة تسمح لها بالتعاطي بواقعية مع الظروف والمستجدات التي تواجه التنفيذ الفعلي لخطة الاستجابة هذه.

في بداية العام الحالي تم صرف أول مطالبة للمؤسسة العامة للإسكان بلغت 28.160 مليار ليرة لصالح /176/ متضرراً

خلال عام على الكارثة، كانت أهم معالم خطة استجابة الدولة السورية لمفاعيل هذه الكارثة، بصدور المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2023 الذي يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال، تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، وتضمن أن تمنح المصارف العامة قروضاً لمدة عشر سنوات للراغبين من المتضررين بمبلغ لا يتجاوز مئتي مليون ليرة سورية، بهدف إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي، وتسدد على أقساط يستحق أولها بعد انقضاء ثلاث سنوات على منح القرض.

وفي هذا الإطار أصدرت المصارف العامة تعليمات موحدة لمنح هذه القروض وتعميمها على فروع مصارفها المعنية بما يتوافق مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 وتعليماته التنفيذية.

وبدأ المصرف العقاري بمنح القروض للمتضررين من الزلزال الشريحة B (مالك لسكن مهدم في منطقة غير منظمة) عن طريق المؤسسة العامة للإسكان، تقدر قيمته الإجمالية بـ /152/ مليار ليرة يصرف على دفعات بالاستناد إلى أعداد المتضررين الذين تم تخصيصهم بمساكن، وفي بداية العام الحالي تم صرف أول مطالبة للمؤسسة بلغت 28.160 مليار ليرة لصالح /176/ متضرراً.

كما صدر المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2023 الخاص بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال لتكون مهمته تقديم الدعم المالي لهم، وغايته مساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة.

ولم يبقَ هناك أي مركز إيواءٍ مؤقت باقٍ قيد العمل حالياً، والتي بلغ عددها 32 مركز إيواء، حيث تم توفير بيئة مناسبة لإقامة المتضررين سواء عبر برامج الإيجار أو من خلال توفير سكن بديل مؤقت أو غير ذلك.

تخصيص 199 شقة من أصل 360 للمتضررين في اللاذقية وجبلة وحلب

وتم قطع مراحل جيدة في إشادة الأبنية للمتضررين حيث يتم الاستمرار بإشادة 160 شقة على أرض المؤسسة العامة للإسكان في مدينة اللاذقية، بنسب تنفيذ وصلت إلى 80 بالمئة ومن المتوقع تسليمها في نيسان القادم وبلغت قيمة المبالغ المصروفة في هذا المجال نحو 22 مليار ليرة سورية.

ويتم العمل على بناء 80 شقة على أرض مجلس مدينة اللاذقية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 20 بالمئة ومن المتوقع تسليمها في تشرين الثاني القادم وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة حتى الآن نحو 5 مليارات و250 مليون ليرة سورية.

هذا إضافة إلى بناء 80 شقة على أرض مدينة جبلة بنسبة تنفيذ وصلت إلى 50 بالمئة ومن المتوقع تسليمها في أيلول القادم وبلغت المبالغ المصروفة نحو 10 مليارات ليرة سورية.

وتواصل المؤسسة العامة للإسكان بناء 120 شقة في محافظة حلب بنسب تنفيذ وصلت إلى 73 بالمئة ومن المتوقع تسليمها نهاية آذار القادم وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة نحو 14 مليار ليرة سورية.

فيما يتعلق بتخصيص الشقق للمتضررين، فقد تم تخصيص 70 شقة من أصل 160 في شارع الثورة بمدينة اللاذقية، وتخصيص 80 شقة من أصل 80 في مدينة جبلة، وتخصيص 49 شقة من أصل 120 بمشروع المعصرانية في حلب.