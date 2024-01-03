الشعلة يعتلي ترتيب مجموعته… وحكاية مباراة حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة 

درعا- هيثم العلي:

استمر الشعلة في رحلته التصاعدية بعدما حقق فوزاً غالياً وجديراً على مستضيفه الحرجلة في مباراة كانت قمة في الإثارة والحماسة، حيث تمكن الشعلة من الفوز بهدفين مقابل لاشيء تصدر فيها الدوري بمباراة حبست الأنفاس للحظات الأخيرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى بكرة القدم وكان نجم اللقاء الحارس مهند خياري الذي تصدى لضربة جزاء للاعب الحرجلة محمد الزعبي وللعديد من الفرص الخطيرة.

الأفضلية كانت في اللقاء لنجوم الشعلة الذين لعبوا بأداء جماعي وانسجام كبيرين في حين الحرجلة لم يكن في يوم سعده وأضاع لاعبوه عدة كرات نتيجة قلة التركيز والتسرع.

الشعلة قدم مباراة قوية و فرض لاعبوه سيطرتهم منذ البداية عبر التمريرات القصيرة والكرات البينية والمهارات الفردية في الدخول والاختراق من العمق والضغط في الثلث الأخير من الملعب على المنافس وليهدر “زورو” كرة قوية أبعدها الأزهر الذي عاد وأبعد كرة قوية لزورو أيضاً ليتواجد الحرجلة برأسية محمد الزعبي صدها الخياري وكانت أخطر كرات الحرجلة تسديدة حسين الجاسم الذي احتضنها الخياري.

الشوط الثاني شهد منذ بدايته هجمات متبادلة من الفريقين تحولت إلى ضغط للشعلة الذي صوب أكثر من كرة تصدى لها حارس مرمى حرجلة وساهم المدافعون بقطع عدة كرات خطرة داخل الجزاء وجاءت قوية يوسف عبد الله فوق العارضة وكرة آخرى للعبد الله أبعدها الأزهر الذي عاد وأبعد أخطر الفرص على مدار الشوطين للاعب عامر اللحام إلى ركنية، وجانبت كرة الصلال القائم، الخياري تواجد مجدداً بأبعادها، كرة خطيرة بعد انفراد اللاعب قصي الأطرش بالمرمى.

ليحتسب الحكم ركلة جزاء للشعلة بالدقيقة 82 بعد لمس الكرة ليد لاعب الدفاع بعد تسديدة من العقاد ترجمها العقاد بحرفية بشباك الأزهر، بعدها ضغط الشعلة محاولاً زيادة الغلة من الأهداف وهو وما كان له بعد تسجيل اللاعب يوسف عبدالله الهدف الثاني من كرة عرضية تابعها بقوة بمرمى الحرجلة بالدقيقة 90+2.

ويتصدر الشعلة الترتيب بـ15 نقطة، يليه الحرجلة 13 نقطة، الشرطة 11 نقطة، شهبا 7 نقاط.