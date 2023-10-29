الفتوة يقسو على الساحل بثلاثية.. وأهلي حلب والوحدة أحباب في الدوري الممتاز

تشرين – إبراهيم النمر

اختتمت اليوم الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم بلقاءين إذ استضاف الساحل في ملعب الصالة في طرطوس وتعرض لخسارة قاسية أمام حامل اللقب نادي الفتوة بثلاثية من دون رد بدأها المحترف جوزيف ماركوس في د 19 وعزز محمود البحر تقدم الآزوري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول عبر ركلة جزاء.

ومع انطلاقة الشوط الثاني وبعد 6 دقائق منه أحرز مصطفى جنيد الهدف الثالث للآزوري مع محاولات لا تذكر من جانب أصحاب الأرض لتسجيل هدف تقليص الفارق لكن بقيت النتيجة على حالها ليعتلي صدارة الترتيب رفقة تشرين ب7 نقاط.

وفي اللقاء الثاني سيطر التعادل السلبي على لقاء أهلي حلب وضيفه الوحدة من دون أهداف وبلا جمهور في ملعب الحمدانية بحلب ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.

وشهدت الجولة الثالثة خسارة الجيش أمام الوثبة بثنائية وفوز تشرين على الحرية بهدفين لهدف وخسارة الكرامة مع حطين بالنتيجة ذاتها وفوز جبلة على الطليعة بهدف.

وبهذا يكون الفتوة وتشرين في الصدارة ب7 نقاط وحطين 5 نقاط والوثبة وجبلة وأهلي حلب ب5 نقاط والساحل 4 نقاط والكرامة والوحدة والجيش بنقطتين والطليعة بنقطة والحرية برصيد خالٍ من النقاط.