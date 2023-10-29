وزير التجارة الداخلية يوجّه بتنظيم توزيع الخبز واتخاذ التدابير الرادعة لضمان تسليم المخصصات بشكل لائق

تشرين:

وجّه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي مديري مديرية التجارة الداخلية وفرع المؤسسة السورية للمخابز بريف دمشق بإيجاد حلول سريعة وتنظيم عملية توزيع مادة الخبز وفق الأسعار المحددة سواء عبر المعتمدين أو من خلال كوات البيع المباشر واتخاذ التدابير الرادعة التي تسهم بحصول المواطنين على مخصصاتهم من الخبز بالشكل الأفضل.

وذلك بعد جولة تفقدية قام بها وزير التجارة ومحافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى صباح اليوم على مخبز جرمانا الآلي، حيث اطلعا على واقع العمل وعلى سير العملية الإنتاجية والجهود المبذولة لإنتاج الخبز بمواصفات وجودة عالية، انطلاقاً من الحرص على متابعة العمل بوتيرة عالية ونظراً لعدد من الشكاوى حول الازدحام على مخبزي جرمانا الآلي والاحتياطي.

وتم خلال الجولة تكريم العاملين في المخبز لجهودهم الكبيرة ولساعات العمل الشاقة وفق نظام الورديات وعلى مدار الساعة.

وخلال تفقد الوزير والمحافظ مخبز جرمانا الاحتياطي استمعا لشكاوى المواطنين حول الازدحام الكبير وطول مدة الانتظار للحصول على المخصصات، حيث طالب الأهالي بإيجاد آلية مناسبة لتسهيل توزيع مادة الخبز ومنع أي تلاعب أو إساءة من قبل المسؤولين عن المخبز أو من المعتمدين.

رافق الوزير والمحافظ في الجولة عضو مجلس الشعب علي الشيخ ومدير عام المؤسسة السورية للمخابز ومدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بريف دمشق وعدد من المعنيين بالشأن.