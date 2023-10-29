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توقيع مذكرة تعاون بين لجنتي «موتكس» وخان الحرير للمعارض بحلب لتنظيم معرض تصديري للألبسة والأقمشة

تشرين- رحاب الإبراهيم:
وقعت في مقر غرفة صناعة حلب اليوم  مذكرة تعاون بين لجنة خان الحرير للمعارض، ولجنة موتكس للمعارض بهدف العمل المشترك لتنظيم معرض تخصصي تصديري للألبسة والأقمشة ومستلزمات الإنتاج.
وتنص الاتفاقية على إقامة دورتين سنوياً للمعرض الأولى صيفية والثانية شتوية، على أن يتم  التنسيق المشترك بين اللجنتين ليكون هذا المعرض أحد أهم الأحداث الاقتصادية في المنطقة على صعيد عدد المشاركين والمدعوين من رجال الأعمال من مختلف الدول العربية بهدف تنشيط عملية التصدير ودعم الاقتصاد الوطني.
وقع الاتفاقية كل من رئيس لجنة موتكس للمعارض محمد السواح ورئيس لجنة خان الحرير للمعارض مصطفى كواية بحضور أعضاء اللجنتين.

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