وافق على الخطة المقترحة لتمويل تنفيذ الأبنية عن طريق المؤسسة العامة للإسكان.. الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال يتتبع إستراتيجية تقديم الدعم

تشرين

أجرى مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ إستراتيجية تقديم الدعم للمتضررين وفق الشرائح المعتمدة، وواقع الطلبات المقدمة للحصول على الدعم في المحافظات التي تعرضت للزلزال، إضافة إلى مناقشة واقع تنفيذ الأبنية من خلال الاكتتاب عن طريق المؤسسة العامة للإسكان.

وأكد المهندس عرنوس أهمية المتابعة المستمرة لخطة عمل الصندوق وتقديم الدعم للمتضررين والمعالجة المباشرة لأي عقبات، بما يضمن تنفيذ الخطة وحصول المتضررين على الدعم بكل يسر وسهولة، مشدداً على الجهات المعنية بذل أقصى الجهود والتواصل المستمر مع المتضررين حتى حصولهم على الدعم وفق الشرائح المعتمدة.

ووجه المهندس عرنوس وزارة المالية بتحويل الرصيد المالي المتبقي والمخصص لدعم المناطق المتضررة من الزلزال في موازنة عام 2023 إلى حساب الصندوق، وذلك ضمن توجه الدولة لتقديم كامل الدعم الممكن للصندوق.

تقديم 322 طلباً وتمت الموافقة على منح الدعم لـ 165 متضرراً حتى الآن بقيمة وصلت إلى 6.72 مليارات ليرة