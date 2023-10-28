الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تشرين:

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً في بعض المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 – 6 درجات مئوية جراء تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية فإن الجو اليوم يكون حاراً نسبياً نهاراً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية محلية من المطر فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والقلمون بينما يكون سديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

ليلاً.. الجو يكون معتدلاً بشكل عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.