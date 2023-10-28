وحدة إطفاء السويداء تُخمد 970 حريقاً منذ بداية العام

تشرين – طلال الكفيري:

رغم الإمكانات المتواضعة لوحدة إطفاء السويداء، والصعوبات التي تواجهها هذه الوحدة أثناء تتفيذ مهامها بدءاً من قدم آلياتها وانتهاء بقلة كوادرها.

إلا أنها تمكنت من إنجاز كل الأعمال الموكلة إليها، إذ أشار رئيس وحدة إطفاء السويداء فادي الداود ل” تشرين: إلى أن عدد الحرائق التي أخمدتها الوحدة منذ بداية العام ولتاريخه بلغ نحو 970 حريقاً متنوعاً “حرائق عادية- حرائق كهرباء- حرائق أحراج- حرائق غاز.. إلخ”.

ولفت الداود إلى أن الحرائق التي حصلت صيف هذا العام مردها إلى وجود خلل بالأسلاك الكهربائية، إضافة لتسرب الغاز، والأهم هو عدم معرفة الأهالي بكيفية التعامل مع الحرائق الخاصة بالأعشاب اليابسة، و بالتالي عدم مقدرتهم على السيطرة عليها.

منوهاً بأن الوحدة تعاني من قدم آلياتها، وعدم توافر آليات إنقاذ صغيرة، تْمكن رجال الاطفاء من الدخول إلى الأسواق، والأحياء القديمة، و معدات إنقاذ خاصة بالزلازل ” كاميرات حرارية- مقصات هيدروليكة- أجهزة الكشف عن ثاني أكسيد الكربون”

ويٌطالب عناصر وحدة إطفاء السويداء بضرورة زيادة طبيعة العمل، وتشميلهم بالوجبات الغذائية الوقائية، ورفع الكتلة المالية المخصصة للكساء الخاصة برجال الإطفاء.