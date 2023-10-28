قمة بين المتصدر والوصيف في شباب الممتاز

تشرين- هيثم العلي:

تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لفئة الشباب بأربعة لقاءات في المجموعتين، حيث يلتقي في المجموعة الأولى أهلي حلب مع النواعير في ملعب السابع من نيسان في حلب في تمام الساعة الثانية ظهراً، وجبلة في ملعب المدينة الرياضية الصناعي يستقبل الشرطة، ويبقى لقاء الجزيرة وحطين معلقاً حتى إشعار آخر، والكرامة سيكون خارج نطاق هذه الجولة.

الأهلي من جديد

أهلي حلب سيعود إلى أجواء الملاعب من جديد بعد تأجيل لقائه السابق في الجولة الخامسة أمام الكرامة نتيحة مشاركة 5 من لاعبيه مع الفريق الأول في لقاء الكويت الكويتي الذي انتهى إيجابياً بهدف لمثله في إطار مشاركة أهلي حلب في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم.

4 نقاط غير كافية لبطل الدوري حتى الآن فعليه العودة الصحيحة إلى سكة الانتصارات والحفاظ على لقب الدوري للمرة الرابعة تواليا.

والنواعير لن يكون سهلاً ولا سيما أنه منتشٍ بفوز كبير على جبلة بثلاثية مقابل هدف في الجولة الماضية، ما يعني أن لديه حافزاً معنوياً قوياً لمواصلة المشوار الناجح.

سيقود اللقاء الحكم علي إسماعيل ويساعده أمين مسعود وجمال خطاب.

جبلة والشرطة

جبلة يسعى لتعويض ما فاته بعد الخسارة القاسية من النواعير ليثبت لجماهيره أن الخسارة كانت كبوة وسيعود إلى الطريق الصحيح.

أما الشرطة الذي تعادل مع الجزيرة سلباً فعليه تقديم أداء أفضل مع مدربه وسيم عوض الذي أكد لتشرين أهمية لقاء اليوم والعودة بالنقاط الثلاث من أرض خصمه جبلة، وسيقود اللقاء الحكم أحمد خطاب ويساعده حسن حسين وزين الدين سليم.

وفي المجموعة الثانية الوثبة سيستقبل الساحل في ملعب حمص الصناعي، وملعب المحافظة بدمشق سيكون مسرحاً للقاء الجيش وضيفه الحرية، وتختتم الجولة منافساتها غداً بلقاء تشرين والطليعة في ملعب المدينة الرياضية الصناعي في اللاذقية.

بين المتصدر والوصيف

الجيش متصدر المجموعة على موعد مع توسيع فارق النقاط والتغريد بالمقدمة بينه وبين أقرب ملاحقيه الحرية الذي يتخلف عنه بفارق نقطة ، ولقاء اليوم ربما يصنع الفارق وربما ستتغير المعادلة وتصب لمصلحة الفريق الضيف الذي إن فاز سيعتلي الصدارة ويبدأ رحلة المنافسة من جديد.

وسيقود اللقاء الحكم محمد غزال ويساعده حسين عواد ومحمود بكار.

الوثبة والساحل

لقاء صاحبي المركزين الأخيرين السادس والسابع بنقطتين ففوز أحدهما اليوم يعني الابتعاد بشكل مبدئي عن ذيل الترتيب، ولقاء اليوم لقاء النقاط المضاعفة فلمن سيبتسم الحظ؟.

يقود اللقاء الحكم عداي الغايب ويساعده حسام حسن ومحمد عبد العزيز.

يشار إلى أن المجموعة الأولى يتصدرها الكرامة ب9 نقاط وله مؤجلة مع أهلي حلب يليه حطين ب7 نقاط والأهلي والجزيرة والنواعير ب4 نقاط وجبلة 3 نقاط والشرطة بنقطتين.

وفي الثانية الجيش يتصدر ترتيب القائمة ب9 نقاط يليه الحرية 8 نقاط وتشرين والطليعة ب6 نقاط والوحدة 5 نقاط والساحل والوثبة بنقطتين.