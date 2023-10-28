السباحة رياضة مؤهلة للتطور

يوم السباحة العالمي مناسبة مرت في سورية بهدوء في حين احتفلت فيها العديد من الاتحادات في مختلف دول العالم بإقامة سباقات ومهرجانات وإصدار خطط وبرامج للتطوير الفردي والجماعي فيها.

هذه الرياضة تستحق عندنا اهتماماً أكثر أولاً لأن رئيس الاتحاد الرياضي العام هو بطل دولي شق طرق البطولات.. مصارعة الأمواج ولأن معظم أبطال العائلة لهم دورهم في المسابح العامة والخاصة ويمكن أن يلعبوا الدور الإيجابي في تطوير السباحة.

ولأن السباحة السورية لها ماض متألق عالمياً وعربياً، ومن واقع السباحة حالياً وجدنا العديد من المقترحات التي تحتاج إلى الاهتمام بها لتكون من ضمن دراسة التطوير.

تخفيض رسوم السباحة للعامة والفئات العمرية في المسابح الخاصة والعامة بحيث يتمكن المواطن من مزاولة السباحة هو و أبناؤه.

تنظيم سباقات وبطولات في المناسبات وتركيز الإعلام على نتائجها وخاصة موضوع تحطيم الأرقام القياسية.

وتكريم المتفوقين مادياً ومعنوياً بمشاركة الإعلام الرياضي وانتقاء الموهوبين كمشروع تطوير وتكريمهم ببطاقات دخول لجميع المسابح مجاناً.

نشر أنظمة وطرق السباحة لاطلاع الطلاب عليها كثقافة رياضية في الحصة المدرسية.

وإقامة مسابقات رسمية بين منتخبات المسابح فرعية، ومركزية والتركيز على تأهيل العديد من المسابح بالتدفئة لاستمرار النشاط في الموسم الشتوي.