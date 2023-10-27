حطين يفوز بنيران صديقة… وخسارة ثالثة للحرية في الدوري الممتاز لكرة القدم

تشرين- إبراهيم النمر

شهدت الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم عدة نتائج مهمة وخلطاً في أوراق ترتيب الدوري، فقد حقق حطين الفوز على الكرامة في الوقت بدل من ضائع وبهدفين مقابل هدف، تقدم النسور أولاً عن طريق باهوز محمد في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، وعند الدقيقة الرابعة عشرة أدرك محمود اليونس التعادل لـ “الحيتان”.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من ضائع سجل لاعب الكرامة مازن عمارة الهدف الثاني لحطين عن طريق الخطأ في شباك فريقه، ليرفع حطين رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني فيما تجمد رصيد الكرامة عند نقطتين في المركز الثامن.

استضاف اللقاء ملعب الباسل بمدينة حمص بدون حضور جماهيري.

أما في اللاذقية وعلى أرضية ملعب الباسل فقد استطاع تشرين صاحب الأرض الفوز على الحرية بهدفين مقابل هدف في أول اختبار رسمي لمدرب الحرية المصري أحمد حافظ.

تقدم البحارة أولاً عن طريق أيمن عكيل من علامة الجزاء في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني استطاع محمد مصطفى تسجيل هدف التعادل للحرية في الدقيقة 58، وفي الدقيقة 68 سجل نديم صباغ هدف الفوز لـتشرين ليتصدر البحارة ترتيب الدوري مؤقتاً برصيد 7 نقاط، فيما بقي الحرية بالمركز الأخير بدون أي نقطة.

وفي دمشق تعرض الجيش لخسارة غير متوقعة من ضيفه فريق الوثبة و بهدفين دون رد، سجل أدهم غندور الهدف الأول للفرسان عند الدقيقة 12، وفي الشوط الثاني عند الدقيقة 50 استطاع غندور تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه لتنتهي المباراة بفوز “الوثبة” بهدفين دون رد، ورفع “الوثبة” رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع،.فيما تجمد رصيد “الجيش” عند نقطتين بالمركز التاسع.

من جهته حقق جبلة فوزه الأول هذا الموسم وجاء على حساب الطليعة بهدف دون رد، سجل هدف اللقاء الوحيد عبد الإله حفيان من علامة الجزاء في الدقيقة 12 من عمر المباراة، ليرفع النوارس رصيدهم إلى 5 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الطليعة عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.

يشار إلى أن مباريات المرحلة الثالثة تستكمل يوم الأحد بلقاءين، حيث يستضيف أهلي حلب فريق الوحدة في ملعب الحمدانية بمباراة تغيب عنها الجماهير لأسباب استثنائية، بينما سيلاقي الساحل ضيفه الفتوة في ملعب الصالة في طرطوس.