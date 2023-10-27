مدرب الوثبة محمد متفائل.. ولقاء اليوم  لن يكون سهلاً 

تشرين- إبراهيم النمر:

يخوض اليوم فريق الوثبة مباراة مهمة في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم أمام نادي الجيش.

وعن هذه المباراة وتحضيرات الفريق الماضية أكد المدير الفني الكابتن مصعب محمد ل” تشرين أنه خلال فترة التوقف عملنا على الحفاظ على الجاهزية البدنية للفريق، وقمنا بإجراء مباراة ودية مع فريق الطليعة وشارك فيها جميع اللاعبين، وكانت إيجابية من حيث الأداء والنتيجة، إضافة إلى رفد الفريق بأربعة لاعبين من الفريق الأولمبي شاركوا خلال المباراة وهم سيكونون نواة الفريق في المستقبل.

وأشار محمد إلى أن فترة التوقف كانت إيجابية بالنسبة لنا، وعملنا من خلالها على تصحيح بعض الأخطاء من الناحية الدفاعية في التمركز والمراقبة، وأيضاً من الناحية الهجومية خاصة الإسناد الهجومي من قبل لاعبي خط الوسط.

وعن لقاء اليوم تحدث محمد بأن اللقاء مع فريق الجيش لن يكون سهلاً ولكننا مستعدون له بشكل جيد، والفريق جاهز لخوض المباراة بروح عالية، كل الشكر والتقدير لجماهير نادي الوثبة الوفية على تشجيعهم ودعمهم للفريق ووقوفهم خلف ناديهم.

وختم المدير الفني بأن الفريق بحاجة للاستقرار والمزيد من العمل والصبر، وهذا الأمر بحاجة إلى بعض الوقت للوصول للمستوى المطلوب،و فيما يخص اللاعبين الجزائريين اللذين تم التعاقد معهما نحن بانتظار وصولهما خلال الأيام القليلة القادمة بعد نهاية بعض الإجراءات البسيطة والإدارة تتابع هذا الأمر.