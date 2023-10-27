الدوري الممتاز يعود اليوم ب4 لقاءات… والكرامة وحطين من دون جمهور

تشرين- إبراهيم النمر:

تعود عجلة الدوري الممتاز لكرة القدم إلى الدوران من جديد اليوم الجمعة في الثانية ظهراً بعد توقف قسري، وقد استغلت معظم الأندية هذا التوقف من خلال التمرينات المستمرة وإجراء المباريات الودية بغية تجريب جميع اللاعبين إضافة إلى التعاقد مع البعض الآخر.

و تقام اليوم 4 مباريات من المرحلة الثالثة على أن تختتم المرحلة منافساتها بعد غد الأحد بلقاءين اثنين بين أهلي حلب والوحدة ومن دون جمهور وكذلك لقاء الساحل الذي يستضيف الفتوة في طرطوس.

البداية

يستضيف الجيش في ملعب الجلاء بالعاصمة فريق الوثبة حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز الأول في الدوري، فكل فريق لديه نقطتان من تعادلين في أول مرحلتين ويحتل الجيش المركز السادس والوثبة المركز الثامن بجدول الترتيب.

التقى الفريقان قبل ذلك في 35 مواجهة تغلب الجيش في 19 منها وتعادل في 9 وخسر في 7 مواجهات، وسجل 57 هدفاً وتلقت شباكه 33، وهدّافا المواجهات زياد شعبو ومحمد الواكد ب4 أهداف، وأكبر فوز للجيش كان في موسم 2001/ 2002 بخماسية من دون رد.

مصعب محمد مدرب الوثبة أكد أن مباراة اليوم مهمة ولن تكون سهلة لكننا جاهزون لتحقيق الفوز.

تشرين يستقبل الحرية

أما في اللاذقية فيلاقي تشرين فريق الحرية على أرض ملعب الباسل، حيث يمتلك تشرين في رصيده 4 نقاط ويقبع في المركز الرابع، بينما يتواجد الحرية بالمركز الأخير دون أي نقطة.

ومباراة اليوم مهمة للحرية ولا سيما لمدربه المصري أحمد حافظ في أول اختبار له، وقد عمل على تصحيح بعض الأخطاء خلال فترة التوقف بغية إيصال الفريق إلى حالة الانسجام والتأقلم لتحقيق أول نقاط هذا الموسم الذي يبدو طويلاً من كثرة التوقفات.

الكرامة يستضيف حطين

وفي ملعب الباسل في حمص يحل حطين ضيفاً على الكرامة، إذ يسعى أصحاب الأرض لتحقيق فوزهم الأول في الدوري بعد أن تعادلوا في أول مرحلتين، ومن جانبه يريد حطين مصالحة جماهيره بعد خسارته في المرحلة الماضية أمام الفتوة بهدف دون رد.

ويحتل الكرامة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري بنقطتين، بينما حطين بالمركز الخامس بثلاث نقاط من فوز وخسارة.

طارق جبان مدرب النسور أكد ل” تشرين” أهمية لقاء اليوم بعد فترة التوقف، وتحقيق النقاط كاملة للسير بشكل صحيح في سلم الترتيب.

أرشيف

التقى الفريقان 69 مرة قبل هذه المرة، حيث فاز الكرامة في 30 منها وتعادل في 17 وخسر 22 مرة، 18 من هذه الانتصارات داخل الديار وتعادل واحد و6 خسارات، و12 فوزاً خارج الديار و10 تعادلات و15 خسارة.

وقد سجل 109 أهداف، بينما استقبلت شباكه 83 هدفاً.

الطليعة يحل ضيفاً على جبلة

ملعب البعث في جبلة سيكون مسرحاً للقاء جبلة وضيفه الطليعة القادم من حماة، حيث يطمح كل فريق لتحقيق أول فوز له في الدوري، جبلة يحتل المركز التاسع بنقطتين من تعادلين، والطليعة يتخلف عنه بمركز بنقطة واحدة.. فيا ترى لمن ستكون الغلبة اليوم؟ لننتظر ونر.