إدخال مساحات إضافية من غير المستثمرة للخطة الزراعية في ريف دمشق 

تشرين- ياسر النعسان:

بيّن مدير الزراعة في ريف دمشق، المهندس عرفان زيادة، أن الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2024 في محافظة ريف دمشق، المعتمدة مؤخراً من رئاسة مجلس الوزراء، ضمن ديمومة النهج الحكومي باستثمار كل شبر من الأراضي القابلة للزراعة، تضمنت إدخال مساحات جديدة من الأراضي الزراعية غير المستثمرة، حيث بلغت حوالي /6000/ هكتار مدرجة في خطة الموسم الصيفي بمنطقة الغوطة الشرقية لزراعة محاصيل (القطن– عباد الشمس– الذرة العلفية) وريّها على المياه المعالجة الراجعة من محطة الصرف الصحي .

وأشار زيادة إلى أن إجمالي المساحات غير المستثمرة حسب ميزان استعمالات الأراضي، بلغ/ 66808/ هكتارات، بنقصان حوالي 12 ألف هكتار عن المواسم السابقة ، للمساهمة في تأمين الأمن الغذائي المحلي ، لافتاً إلى أن إجمالي مساحة الأراضي المستثمرة/146763/ هكتاراً، منها السليخ السقي الخاضع للدورة المروية، التي بلغت 43200 هكتار، توزعت على المحاصيل والخضار الشتوية والصيفية المتنوعة، في حين بلغ إجمالي مساحة السليخ البعل الخاضع للدورة /16903 /هكتارات ،موزعة على المحاصيل الشتوية المتنوعة.

وبيّن زيادة أن إجمالي المساحة المخططة لزراعة القمح المروي والبعل بلغ/ 19690/ هكتاراً والشعير حوالي /4751/ هكتاراً، وتم التوسع بزراعة القطن وعباد الشمس بحوالي 1000 هكتار عن الموسم السابق. مشيراً إلى أن منح التنظيم الزراعي بدأ في أول شهر أيلول، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنح هذه الوثيقة، ليتمكن الفلاحون من الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي، وخاصة المازوت الزراعي، وعملية التحول مستمرة بأتمتة المازوت الزراعي، مع المتابعة المستمرة لتقديم كافة الخدمات الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين بالشكل الأمثل في كافة مناطق المحافظة.