جمعيات أهلية تواصل تقديم خدماتها خلال الشهر الوردي.. مع تكثيف جلسات التوعية في المدارس وأماكن تجمع السيدات 

تشرين- سراب علي:

تواصل عدد من الجمعيات الأهلية في محافظة اللاذقية تقديم خدماتها ضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي المتزامنة مع الشهر الوردي من خلال تقديم الفحوص السريرية و الطبية و التصوير (الماموغرام و الأيكو) لمن يحتاجه من السيدات .

ولا تقتصر خدمات الشهر الوردي على الفحوص بل يرافقها جلسات توعية بمخاطر الإصابة بسرطان الثدي حيث تقوم بعض الجمعيات بتكثيف جلسات التوعية التي لها دور كبير في الوقاية و اكتشاف الإصابة مبكراً.

وكما أكدت إحدى السيدات على أهمية تلك الجلسات و أنها وبعد حضورها لإحدى جلسات التوعية التي أقامتها إحدى الجمعيات في مكان عملها في أحد المعامل و من خلال أحد الفحوص التي أجرتها العام الماضي، تبين إصابتها بكتلة حميدة في الثدي و تمت معالجتها و تتم متابعة وضعها حتى الآن, مؤكدة أن الفحص الذاتي وجلسات التوعية هي نصف العلاج حيث يتم اكتشاف الإصابة مبكراً و معالجتها.

و أضافت آخرى: أنها اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي بالصدفة فبعد أن أجرت الفحص الذاتي لنفسها بعد حضورها لجلسة الفحص الذاتي من أحد الفرق الطبية، اكتشفت إصابتها من بدايتها و الآن هي في مرحلة العلاج ..

تكثيف جلسات التوعية

وضمن الشهر الوردي تواصل جمعية تنظيم الأسرة السورية فرع اللاذقية التركيز في جولاتها الميدانية في الريف القريب و البعيد و في مدارس المحافظة على التوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث بين المدير التنفيذي لفرع الجمعية في اللاذقية غياث زيبوك في حديثه ل ( تشرين ) أن الجمعية شريك أساسي لمديرية الصحة و الشؤون الاجتماعية و كافة العاملين في الجمعيات الأهلية في المحافظة ،وتم قبل الانطلاق بالحملة هذا العام عقد اجتماعات مع مديرية الصحة و صندوق الأمم المتحدة للسكان بالإضافة لوضع خطة كاملة للشهر من الجمعية، وتم تنسيق العمل و تحديد الفئات المستهدفة بالحملة و الإطلاع على واقع وحدات تقديم الخدمة ( تصوير ماموغرام و إيكو ) بالإضافة لتعميم الخطة على العيادات و الفرق الطبية التابعة للجمعية في الريف و المدينة .

و أشار زيبوك إلى تنفيذ جلسات توعية لكافة النساء من ١٥ إلى ٥٥ سنة و التركيز على الحالات العالية الخطورة التي لديها قصة وراثية أو قصة مرضية سابقة, وتم الاتفاق مع الصحة أن الحالات تحت الأربعين يخضعن لتصوير الأيكو و فوق الأربعين لتصوير الماموغرام .

لافتاً أن جلسات التوعية التي نفذت حتى الآن تركزت على التوعية بسرطان الثدي ونسب انتشاره على مستوى العالم و تعليم الفحص الذاتي للسيدات بالإضافة للكشف السريري من الكادر الطبي لجميع السيدات في الأماكن المستهدف في ريفي القرداحة و جبلة، ومجموعة قرى في الريف بالإضافة إلى مدينة اللاذقية.

التوعية في المدارس

و أوضح زيبوك أن خطة عمل الجمعية تضمنت التنسيق مع اتحاد شبيبة الثورة و مديرية التربية لتنفيذ جلسات توعية ضمن المدارس حيث استهدفت مجموعة مدارس في مدينة اللاذقية وستستكمل الأسبوع القادم باقي المدارس في الريف، بالإضافة لجلسات التوعية في مركز الأنشطة الشبابية من الفريق الطبي و الفريق الشبابي المدرب على ذلك حيث تم تثقيف الأقران ، وأضاف: كما وضعنا ضمن خطتنا (المعامل والمنشآت التي تعمل في المحافظة وفيها تجمعات نسائية حيث تم التنسيق مع اتحاد العمال و تنفيذ ٣ جلسات تتضمن الفحص السريري و الطبي في (معمل التبغ ومركز البحوث الزراعية العلمية).

٣٣٠٠ مستفيدة

مشيراً الى أن عدد المستفيدات من خدمات الشهر الوردي ضمن الفرق الجوالة و المراكز ٣٣٠٠ سيدة.

ولفت زيبوك أنه تم استهداف السيدات في عيادات الأطفال الذين يراجعون مع أطفالهم ( عيادة الرمل و سقوبين و حارة الدن و عيادة الحفة)، وأنه تم التنسيق مع عدد من الجمعيات غير المختصة بالأمور الطبية لتنفيذ جلسات توعوية للكوادر المتطوعة و الإدارية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

بدورها، أشارت رئيس مجلس إدارة جمعية أنت لتنمية المرأة الريفية المهندسة لين دريباتي في حديثها ل(تشرين) أن الجمعية بصدد إقامة جلسات توعية للسيدات خلال الشهر الوردي عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي مع تعليمهم الخطوات البسيطة للفحص الذاتي الذي لا يقل أهمية عن الأيكو و الماموغرام ، مشيرة أنه سيتم استهداف النساء في بعض قرى الريف وفي مقر الجمعية ، بالإضافة للتنسيق مع الجمعية السورية الخيرية لأورام الثدي في المحافظة لتعليم الناجيات و المصابات صناعة العطور و الصابون، و كذلك لدعمهمن نفسياً حيث ستكون الجلسات عن أهمية الصحة النفسية والرعاية الذاتية.