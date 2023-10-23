«العربي» يبدأ مشواره بلقاء «المجد» في دوري كرة الأولى

تشرين- هيثم العلي:

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري كرة قدم الدرجة الأولى، إذ يفتتح العربي لقاءاته في المجموعة الأولى بلقاء فريق المجد في ملعب الجلاء بدمشق في الساعة الثانية ظهراً، وبقيادة طاقم التحكيم المؤلف من الولي وسام ربيع ويساعده هشام العتمة وحيدر قاسم وإبراهيم مصطفى، ويقيم الحكام خضر حاج خضر ويراقب إدارياً تمام منصورة.

وتستكمل منافسات هذه المجموعة يوم الأربعاء بلقاءين اثنين يجمع أولهما النبك مع جرمانا في ملعب النبك، وثانيهما الكسوة في ملعبه يستضيف معضمية الشام.

أما المجموعة الثانية، فتنطلق الأربعاء بلقاءين، إذ يحل الحرجلة ضيفاً ثقيلاً على الشعلة في ملعب درعا الصناعي، ودوما يستقبل التل في ملعب جرمانا.

وفي المجموعة الثالثة، النيرب في ملعب السابع من نيسان في حلب يستضيف خطاب القادم من حماة، ويقود المباراة الحكام للساحة أحمد خليفة ويساعده عقبة حويج وأحمد عبد الرحمن وفايز خطاب رابعاً، ويقيم الحكام خالد دلو، ويراقبها إدارياً عبد الرزاق جبان.

مدرب خطاب الكابتن ياسر البني أكد لـ« تشرين» أهمية لقاء اليوم لتصدر المجموعة مبكراً، لكن المهمة ليست سهلة كما يظن البعض، فالفوز على الحوارث في افتتاحية الدوري أعطانا حافزاً معنوياً كبيراً، وثقة للاعبين منذ البداية، وسنعمل على هدف واحد اليوم، وهو الفوز وكسب النقاط الثلاث كاملة.

وعن مباراة فريقه أمام الحوارث قال البني: كانت نقاط المباراة مهمة لنا في افتتاح دوري الدرجة الأولى للرجال.

المدير الفني لرجال نادي خطاب الكابتن ياسر البني بعد فوز فريقه على الحوارث بهدفين مقابل هدف: دخلنا إلى المباراة بروح معنوية عالية، سجلنا في الدقيقة الأولى من المباراة، واتسمت المباراة بطابع القوة والحماس بين الفريقين لكون الفريقين من المدينة نفسها، ويعرف بعضهم بعضاً جيداً.

بشكل عام، قدمنا مباراة متوسطة المستوى على مدار الشوطين، وسنحت لنا أكثر من أربع كرات محققة للتسجيل أمام المرمى، لكن التسرع أمام المرمى كان سبباً في إضاعة هذه الفرص.

في النهاية، الشكر للفريقين والشكر الأكبر لجمهور نادي خطاب الذي ساند، وشجع الفريق، مبارك لنادي خطاب وهاردلك لإخوتنا في نادي الحوارث.

وتم تأجيل مباراة الحوارث وعمال حماة حتى إشعار آخر، ويوم الجمعة القادم الجزيرة يلاقي شرطة طرطوس .

وفي المجموعة الرابعة، الأربعاء ديربي حماة بين عمال حماة والنواعير بصافرة الحكم عمار بدور ومساعديه عبد الله كنعان ومحمد عبد الجواد ورابعاً عداي الغايب.

وصبيخان بدوره يلتقي التضامن في ملعب المجد في العاصمة دمشق بصافرة الدولي طاهر بكار.