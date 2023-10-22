لجنة مركزية لتصنيف المقاولين

تشرين- محمد النعسان

أصدر المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان القرار رقم (٨١١٤ ) عين بموجبه أعضاء اللجنة المركزية الجديدة لتصنيف المقاولين في الجمهورية العربية السورية، حيث تضم المهندس عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان رئيساً، وعضوية كل من: المهندس علي الشبلي معاون الوزير والمهندس ماجد يوسف والمهندسة خلود الأسدي ممثلين عن الوزارة والمهندس عبد الرحمن سليمان نقيب مقاولي الإنشاءات وعامر الجلاب ممثلاً عن نقابة المقاولين والمهندس محمد أسامة شيخة والمهندس نادر يوكا ممثلين عن نقابة المهندسين والخبير رصين عصمت.

يذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تقوم بإصدار العديد من البلاغات والقرارات التي تساهم في تطوير مهنة المقاولات والارتقاء بها، إضافة إلى معالجة كل العقبات والصعوبات التي يعاني منها المقاولون في سبيل تنفيذ أعمالهم ومشاريعهم بالجودة المطلوبة والوقت المحدد.