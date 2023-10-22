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التعادل الإيجابي يفرض نفسه بين الوحدة والوثبة في شباب الممتاز

تشرين- هيثم العلي

اختتمت اليوم منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لفئة الشباب بكرة القدم وذلك في لقاء وحيد من المجموعة الثانية  وفيه استقبل الوحدة ضيفه الوثبة في ملعب المحافظة بالعاصمة دمشق وانتهى اللقاء إيجابياً بهدفين لكل منهما.
الوحدة كان البادئ بالتسجيل عبر لاعبه كاوا عيسى الذي طبع اسمه مرتين ضمن أحداث الشوط الأول والذي أنهاه فريق العاصمة لمصلحته، لكن أبناء المدرب صبحي عقول تمكنوا من قلب الأمور رأساً على عقب مع بداية النصف الثاني من اللقاء وتمكنوا من إدراك التعادل عبر اللاعبين أنس حسيكي وعبد الرحمن معصراني في الدقيقتين 53 و80 لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق ويتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.
يشار إلى أن في المجموعة ذاتها خسر الساحل أمام الجيش بهدف لاثنين وسيطر التعادل السلبي على لقاء الحرية وضيفه تشرين.
فالجيش يتصدر ترتيب القائمة ب9 نقاط يليه الحرية 8 نقاط وتشرين والطليعة ب6 نقاط والوحدة 5 نقاط والساحل والوثبة بنقطتين.
أما في المجموعة الأولى فيتصدرها الكرامة ب9 نقاط وله مؤجلة مع أهلي حلب يليه حطين ب7 نقاط والأهلي والجزيرة والنواعير ب4 نقاط وجبلة 3 نقاط والشرطة بنقطتين.

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