مهندسو وأطفال دير الزور والجمعيات الأهلية يستنكرون الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة

تشرين – مالك الجاسم:

نفذت نقابة المهندسين والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وفرع الطلائع والجمعيات الأهلية في دير الزور اليوم وقفات تضامنية دعماً للمقاومة الفلسطينية وعملية “طوفان الأقصى” وتنديداً واستنكاراً للجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء من المدنيين في قطاع غزة.

ورفع المشاركون في هذه الوقفات أعلام الوطن والأعلام الفلسطينية واللوحات واللافتات التي حيت المقاومة وأكدت دعمها المطلق للحق المشروع في مقاومتها لطرد الاحتلال الإسرائيلي من أرض فلسطين العربية.

كما استنكر المشاركون المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من آلة الشر العالمية أمريكا واستخدام هذا الاحتلال الأسلحة المحرمة دولياً في قصف التجمعات السكنية في غزة، وهذه الجرائم تظهر الوجه الإجرامي للكيان الصهيوني في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي حيال ما يجري في غزة.

وخلال حديثه أكد لامع عمار نقيب المهندسين الزراعيين في دير الزور أن هذه الوقفة دعم لأبطال المقاومة الذين يخوضون معارك البطولة في أرض فلسطين ونحن نقف معهم في خندق واحد حتى تحقيق النصر والذي باتت ملامحه تلوح في الأفق.

من جانبه طالب محمد عبد الصمد زيدان نقيب الأطباء البيطريين أن يكون هناك دور لمجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيقاف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عنها وفتح المعابر لإدخال المساعدات الفورية للقطاع، وأكد أن ما ترتكبه “إسرائيل” جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبتها وتقديم المسؤولين عن هذه المجازر لمحكمة العدل الدولية.

كما أكد عامر السراج نقيب المهندسين بدير الزور أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي المحور الرئيسي لمحور المقاومة بقيادة سورية، و ما بعد السابع من شهر تشرين الأول يختلف عما قبله والنصر سيكون حليف أصحاب الحق.

فيما أكد مأمون الضويحي أمين فرع الطلائع المكلف أن أطفال محافظة دير الزور جنباً إلى جنب مع باقي القطاعات في المحافظة لدعم المقاومة الفلسطينية وعملية “طوفان الأقصى” ومن خلال هذه الوقفة كانت رسالة لأطفال غزة بأننا معهم.

وأشار طارق أبو جديع إلى أن المقاومة الفلسطينية رسمت فجراً جديداً في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاحتلال الذي سيزول قريباً بفعل ضربات رجال المقاومة، التي لقنته درساً لن ينساه أبداً.

من جانبه أكد رائد حمود العلي أن استهداف المدنيين والمشافي جريمة ضد الإنسانية تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.

وأشار يحيى السلامة إلى أن من أرض غزة بزغ فجر جديد، وما تقدمه غزة اليوم من تضحيات سيبقى نبراساً للأجيال القادمة.

شارك في الوقفات أعضاء قيادة فرع دير الزور للحزب ورئيس مجلس المحافظة ونائب رئيس المكتب التنفيذي وأمناء الشعب الحزبية وأعضاء المكتب التنفيذي.