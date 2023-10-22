إعادة تأهيل مزرعتي نبع السن وقلعة المضيق لوضعهما في الخدمة

تشرين – ماجد مخيبر:

نفذت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية العديد من التجارب البحثية فيما يخص المياه البحرية والعذبة خلال هذا العام في مركز أبحاث الهيئة في مصب السن و مزرعة 16 تشرين للحصول على نتائج يمكن تعميمها على المربين و أصحاب المزارع.

مدير عام الهيئة الدكتور علي عثمان بين أن هذه التجارب تتضمن مقارنة إنتاجية وحدة المساحة للكارب مع التربية المختلطة للكارب والمشط في الأحواض الترابية و مقارنة كفاءة النمو لأسماك الكارب والمشط المرباة في الأقفاص العائمة، ومتابعة أعمال التفريخ الصناعي للكارب الفضي و العاشب، حيث تم تفريخ النوعين بنجاح و يوجد كمية من اليرقات التي يتم تربيتها لبيعها للمربين.

وأضاف عثمان أنه تم تنفيذ تجارب تنقية سلالات الكارب للحصول على سلالات نقية من الكارب المرآتي، حيث يتميز الكارب المرآتي بالطلب العالي عليه من قبل المربين وبأسعاره التي تعتبر أعلى من سعر الكارب الحرشفي، ومتابعة إنتاج إصبعيات المشط وحيد الجنس( تجربة مستمرة)، كما يتم حالياً إعادة تأهيل مزرعتي نبع السن ومزرعة قلعة المضيق لوضعهما في الخدمة من خلال تنفيذ بعض التجارب على أسماك السلور و الباسا وأنواع سمكية أخرى خلال العام القادم.

وأوضح عثمان أنه تم تجهيز القارب البحثي الذي سينفذ الخطة البحثية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي والهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارات الأخرى، وهناك خطة تتضمن دراسة التركيب النوعي والكمي للفاونا السمكية و دراسة التنوع الحيوي للقاعيات و تأثير التغيرات المناخية على هجرة الاسماك و مواسم تكاثرها و تحديد فترات منع الصيد ويتم العمل حالياً لتأمين الموافقات اللازمة للإبحار، كما تم تشكيل فرق عمل لدراسة المخزون السمكي في كل من بحيرة /16/ تشرين و سد الثورة باللاذقية وسد الباسل بطرطوس بالمشاركة مع جامعة تشرين والهيئة العامة للموارد المائية ويتم حالياً وضع الخطط البحثية اللازمة لإنجاز الدراسة.

وأشار إلى أن الهيئة عملت على تحديد مصادر التلوث على كافة المسطحات المائية بالتنسيق مع مديريات البيئة والموارد المائية في المحافظات ليتم إعداد خارطة خاصة بتلك المصادر وتم تشكيل لجنة بالتعاون مع الهيئة العامة للموارد المائية لاقتراح آلية المعالجة المناسبة ، والعمل مع المديرية العامة للموانئ حول المناطق التي يمنع فيها الصيد(مواقع – مسافات الحرم), وكذلك التنسيق معها لتعديل رسوم الصيد الواردة في الملحق رقم /1/ في التعليمات التنفيذية للقانون رقم/11/، وتشكيل لجنة لتقييم الوضع الراهن للمزرعة البحثية البحرية في مركز أبحاث الهيئة بمصب السن وتقديم المقترحات المناسبة لإعادة الاستفادة منها.

وأكد عثمان أن الهيئة اتخذت الإجراءات اللازمة لتطبيق فترة منع الصيد في المياه الداخلية خلال الفترة الممتدة من (15/3/2023 ولغاية 30/5/2023) بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة ( المحافظة – قوى الأمن الداخلي ) ومتابعة مراقبة ساحات ومحلات بيع الأسماك في المحافظات وحالة الأسواق من ناحية النظافة والتشدد في منح وثائق نقل الاسماك بين المناطق والمحافظات بشكل فني من خلال اللجان المُشكلة لهذه الغاية.