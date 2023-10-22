جماهير الحسكة تحيّي في عدة وقفات تضامنية صمود الشعب الفلسطيني بوجه الإرهاب الصهيوني وداعميه

تشرين – خليل اقطيني:

عبّرت جماهير محافظة الحسكة اليوم عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة، واستنكارها الشديد للمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء فلسطين من أطفال ونساء وشيوخ، وذلك في عدة وقفات تضامنية نظمتها نقابة المهندسين وفرع طلائع البعث ونقابة المهندسين الزراعيين ونقابة الأطباء البيطريين ومنظمات المجتمع المدني، حيث رفع المشاركون في هذه الوقفات العلمين الفلسطيني والسوري واللافتات المعبّرة، وهتفوا لشهداء فلسطين وشعبها الصامد ومقاومتها الباسلة.

المهندس تركي عزيز حسن أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو يشارك في الوقفة التي نظمها فرع نقابة المهندسين، أكد أن مهندسي سورية يقولون في هذه الوقفة التضامنية من هذه المحافظة الأبية، التي تقارع المحتلين الأميركي والتركي: نحن مع فلسطين شعباً ومقاومة، وضد المجازر التي لا مثيل لها في التاريخ، التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين العزّل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف: إننا إذ نحيّي صمود الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة، نطالب العالم بموقف حازم تجاه ما يرتكبه العدو الصهيوني من مجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح الوزير السابق المهندس ملول الحسين أن حقوق الشعوب لا تضيع، والشعب الفلسطيني البطل يدافع عن حقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومن هنا فإن ما يجري على أرض فلسطين هو معركة بين الحق والباطل، ولابد للحق أن ينتصر مهما امتلك الباطل من قوة ومهما طال الزمن.

بدورها تيودورة مراد، أمين فرع طلائع البعث، بيّنت أن أطفال الحسكة يعلنون تضامنهم مع أطفال فلسطين الصامدين في وجه آلة القتل الصهيونية، ويرفعون الصوت متسائلين عن الضمير الإنساني النائم إزاء الجرائم الصهيونية بحق أطفال فلسطين.

من جانبه عبّر نيافة المطران موريس عمسيح، مطران الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس، عن استنكاره الشديد للمجازر البشعة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني البطل، وأشار إلى أن المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحقّ المدنيين العزل في مستشفى يوحنا المعمدان والكنيسة وغيرها من المجازر، تؤكد أن الصهاينة مجرمون وإرهابيون، بعيدون كل البعد عن الدين والأخلاق والإنسانية، وهم كذلك على مر التاريخ، كانوا ومازالوا وسيبقون إلى أن يصحو الضمير الإنساني العالمي ويضع حدّاً لجرائمهم.

وقال الدكتور عبد الله خليل، أمين سر نقابة الأطباء البيطريين في سورية: نحن مع أطفال فلسطين ورجالها ونسائها وشيوخها، الذين يتعرضون اليوم لأبشع المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقهم، وندعو أحرار العالم إلى رفع الصوت في وجه الغطرسة الصهيونية ووقف هذه الحرب الدموية على الشعب الفلسطيني.

وذكر رئيس جمعية سنابل الأمل خضر خليل أن جميع متطوعي الجمعية يشاركون اليوم مع زملائهم بمنظمات المجتمع المدني في الحسكة في هذه الوقفة التضامنية، موجهين تحية تقدير وإكبار إلى المقاومة الفلسطينية الباسلة والشعب الفلسطيني البطل الصامد في وجه الغطرسة الصهيونية، مسطّراً أروع الملاحم في الصمود والثبات في وجه الاحتلال والإرهاب.