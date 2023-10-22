ناديا جيش حلب والشرطة يتوّجان بلقب بطولة الجمهورية للفنون القتالية

تشرين- إبراهيم النمر:

اختتمت في صالة «تشرين» الرياضية بدمشق فعاليات بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية للفنون القتالية برياضة قوة الرمي للرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات، وسط منافسات قوية.

حقق فريق نادي جيش حلب المركز الأول برصيد (4) ميداليات ذهبية و(6) فضيات و (4) برونزيات، وحل ثانياً فريق نادي الشرطة المركزي برصيد (4) ذهبيات و فضيتين و(6) برونزيات، وجاء ثالثاً نادي شرطة حمص برصيد ذهبيتين و(4) فضيات و(6) برونزيات.

وفي نتائج فئة الإناث (السيدات والشابات والناشئات) حصد فريق نادي الشرطة المركزي المركز الأول برصيد (4) ذهب وفضية و(3) برونز، وجاء نادي جيش حلب ثانياً برصيد (1) ذهب و(3) فضة و(1) برونز، وحل نادي شرطة حمص ثالثاً برصيد (1) فضة.

وتعد هذه البطولة هي النشاط الداخلي الثاني الذي ينظمه اتحاد الفنون القتالية على صعيد البطولات لرياضة قوة الرمي هذا العام بعد بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية للفئات تحت 8 و10و12و14 التي أقيمت مؤخراً في دمشق، وهي فرصة لزيادة الاحتكاك بين اللاعبين واكتشاف مواهب جديدة، وتعكس نجاح عمل الاتحاد في جميع مسابقاته.

تابع البطولة وأشرف عليها كل من السادة : زياد إبراهيم نائب رئيس الاتحاد العربي السوري للفنون القتالية وأمين سر الاتحاد محمد زهير الحلاق وعضو الاتحاد ثائر شيخ حسين والمدير التنفيذي للاتحاد أيمن البندقجي ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية العليا للعبة بسام المصري ووسيم كبول وزياد عبد المحسن .