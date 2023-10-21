استكمال الخطوات لتأسيس شركتي تأمين وإعادة تأمين مشتركتين بين سورية وإيران

تشرين – ماجد مخيبر

عُقد في مقر هيئة الإشراف على التأمين اجتماع عمل هو الأول من نوعه، ضمّ المساهمين السوريين والإيرانيين في تأسيس شركتي تأمين وإعادة تأمين، حيث تم الاتفاق النهائي على توزيع نسب المساهمة بين مختلف المساهمين، وكذلك تعيين مفوض من كل من البلدين، لاستكمال الإجراءات اللازمة للترخيص بالسرعة الممكنة.

وكان مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير المالية، قد وافق مؤخراً على الطلب الأولي لتأسيس الشركتين: شركة المودة الدولية للتأمين برأسمال /25/ مليار ل.س وشركة السلام الدولية لإعادة التأمين برأسمال /50/ مليار ل.س، وتم إقرار الأُسس اللازمة لتأسيس الشركتين بما يُلبي المصلحة المشتركة.

كما تقوم الهيئة بتدقيق ودراسة ملف الترخيص، عدا عن اتخاذها خطوات تؤدي إلى تسريع ومرونة الإجراءات، في إطار تكليفها بالتنسيق مع الجانب الإيراني (بيميه مركزي إيران- مؤسسة التأمين المركزية) خلال اجتماع السيدين وزير المالية السوري ووزير الاقتصاد والمال الإيراني مؤخراً.

وتحرص الهيئة على أن تُقدم هاتان الشركتان القيمة المضافة المرجوة في قطاع التأمين، والمساهمة في تطوير العمل في المجال التأميني، وتعزيز قوة قطاع التأمين السوري بشكلٍ خاص في مجال إعادة التأمين، عدا عن طرح منتجات تأمينية جديدة بالاستفادة من خبرة السوق الإيرانية، وإيجاد منافس جديد قوي يدفع جميع مكونات السوق إلى المزيد من الابتكار والإبداع، بما يُحقق مصلحة الاقتصاد والمجتمع السوريين، ويعزز مساهمة التأمين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.