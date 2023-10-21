آلية عمل المنتخب متخبطة وغير منتظمة… واللاعبون الجدد يحتاجون وقتاً للتأقلم

تشرين- سامر اللمع:

أبدى الكابتن طارق جبان، مساعد مدرب منتخبنا سابقاً ومدرب نادي الكرامة رأيه عن آلية عمل المدير الفني هيكتور كوبر ومستوى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، حيث قال: آلية العمل كانت متخبطة وغير منتظمة، إذ كان هناك الكثير من التغييرات على اللاعبين دون الثبات على التشكيل، ما يعني غياب الانسجام والتناغم بين العناصر، حيث لم يبقَ الكثير من الوقت للمباريات الرسمية وتحديداً نهائيات كأس آسيا 2023، لذا على كوبر أن يصل لمرحلة من الاستقرار في اختياراته وأسلوب لعبه.

عيوب كثيرة

وتابع الكابتن جبان كلامه :كان للمنتخب عيوب كثيرة خلال المباريات الودّية الماضية، ولكن نأمل أن يظهر المنتخب بشكل مختلف بعد أن مضى وقت جيد على وجود هيكتور كوبر.

ما فائدة اللاعبين المحترفين:

وعن تواجد لاعبين محترفين جدد في صفوف المنتخب ولأول مرة أشار الجبان إلى أنه من الجيد وجود لاعبين محترفين من الخارج مع المنتخب، وخاصة لكونهم يحترفون في دوريات قوية، أتمنى أن يظهروا بأفضل شكل مع الفريق وأن يتم الاعتماد على بعضهم إلى جانب اللاعبين المحترفين في الدوريات العربية واللاعبين المحليين، فاللاعب المغترب يحتاج لوقت كبير للانسجام والتأقلم، وغير كافية أيام الفيفا لتحقيق ذلك، وهذا الأمر ينطبق تحت قيادة كوبر أو أي مدرب آخر.

أسماء تستحق الفرصة

وختم الجبان بأن هناك أسماء كثيرة في الدوري المحلي تستحق الفرصة مع المنتخب، بعضهم قد تم استدعاؤه من قبل لكن لم يمنح دقائق كثيرة، وبعض اللاعبين اقتربوا من اعتزال اللعبة على الصعيد الدولي، لذا لا بد من تعويضهم بلاعبين آخرين.