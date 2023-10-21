درجات الحرارة إلى ارتفاع والجو بارد نسبياً ليلاً على المرتفعات الجبلية

تشرين:

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق، بينما تبقى أدنى بقليل في المرتفعات الجبلية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، وليلاً يستمر الجو بارداً نسبياً خاصة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة، ويحذر من تشكل الضباب في تلك المناطق والقلمون والوسطى.

الرياح غربية إلى شمالية غربية في المناطق الشرقية والجزيرة، وشرقية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً في ساعات الظهيرة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غدا.. تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام دافئاً نهاراً وبارداً نسبياً ليلاً خاصة على المرتفعات الجبلية.