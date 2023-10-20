مصدر أمني عراقي: استهداف قاعدة عين الأسد أوقع ثلاثة قتلى بين الجنود الأميركيين

كشف مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار أنّ استهداف المقاومة العراقية أمس لقاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات الاحتلال الأمريكي، أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين فضلاً عن إلحاق أضرار كبيرة بالقاعدة.

وأوضح المصدر: أنّ معلومات مؤكدة تسربت من القاعدة عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين إثر استهدافها برشقة صاروخية من قبل المقاومة، مبيناً أن الهجوم أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة في أجنحة القاعدة من بينها تعطيل منظومة رادارية وأحد أبراج الرصد.

ولفت المصدر إلى أنّ طائرات نقل أميركية شوهدت وهي تنقل معدات جديدة، وأعداداً من الجنود إلى القاعدة لتعزيز طاقمها بعد أن دبت حالة من الذعر بين صفوفها إثر فشل منظومات الرصد والمراقبة في كشف الرشقات الصاروخية.

وكانت المقاومة العراقية أعلنت أمس أنها استهدفت مجدداً قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار برشقة صاروخية، مؤكدة أنها أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق.

وكان هجوم صاروخي بوساطة طائرات مسيرة استهدف أول أمس قاعدتي عين الأسد وحرير في محافظتي الأنبار وأربيل غرب وشمال العراق.