من معبر رفح.. غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لضمان وصول المساعدات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة غير مشروط، لضمان وصول المساعدات إلى أهالي القطاع، لافتاً إلى أن وكالة “الأونروا” هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي اليوم من أمام معبر رفح: “إن سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية، ونحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من معبر رفح البري بالجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد كبيرة، وينبغي الإسراع بذلك”.

وأضاف غوتيريش: “هناك أكثر من مليوني شخص في غزة يعيشون حصاراً خانقاً دون غذاء أو ماء أو وقود”، مبيناً أنه رغم الاتفاق للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أن هناك شروطاً تعيق وصولها للقطاع.

وشدد غوتيريش على أن الأمم المتحدة لا تسعى إلى إدخال “قافلة واحدة، وإنما تريد إدخال ما يكفي من شاحنات المساعدات لمساندة سكان قطاع غزة”.