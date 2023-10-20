21 شهيداً في قصف طيران الاحتلال لخان يونس.. والبطريرك يوحنا العاشر يدين العدوان الإسرائيلي على كنيسة في غزة

استشهد 21 فلسطينياً وأصيب عشرات آخرون فجر اليوم، جراء غارات مكثفة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة “وفا” أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارات مكثفة ستة منازل مأهولة، ما أدى إلى استشهاد 21 فلسطينياً بينهم ثمانية من عائلة واحدة وإصابة 79 آخرين معظمهم أطفال ونساء.

إلى ذلك قصف طيران الاحتلال الأبراج السكنية في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة ما أدى إلى تدمير 20 برجاً، إضافة إلى استهدافه عشرات المنازل المأهولة في أنحاء مختلفة من القطاع.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في أحدث إحصائية أن 3785 شهيداً ارتقوا في قطاع غزة المحاصر وأصيب أكثر من 12 ألف جريح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من الشهر الجاري.

في غضون ذلك أدان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليوم قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة في قطاع غزة.

وأعرب البطريرك يوحنا العاشر في اتصال هاتفي مع المطران خريستوفوروس مطران عمان وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن تضامن كنيسة أنطاكية مع الكنيسة المقدسية بعد الاعتداء الآثم الذي طال جوار كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس ثالث أقدم كنيسة في العالم.

وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس كنيسة القديس بروفيريوس في حي الزيتون جنوب غزة، ما أدى إلى استشهاد طفلة وسيدة وإصابة العشرات بجروح مختلفة، كما لحقت أضرار مادية جسيمة في أجزاء من الكنيسة التي تعد ثالث أقدم كنيسة في العالم.

ونزحت عائلات فلسطينية إلى الكنائس والمباني التابعة لها، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف والمتواصل على منازل الفلسطينيين.