مساجد سورية تقيم صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة

أقيمت في مساجد سورية عقب صلاة الجمعة اليوم صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين المحتلة الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر.

وأشار خطباء المساجد إلى أن جريمة قصف مشفى المعمداني وكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة التي أدت إلى استشهاد المئات، تؤكد همجية الصهاينة وانتهاكهم لكل القوانين الإنسانية وعداءهم للمسيحية والإسلام.

وبين خطباء المساجد أن محاولات الصهاينة تصفية القضية الفلسطينية من خلال قتل وتهجير أهل غزة لن تنجح لأن فلسطين والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية هي في قلب ووجدان كل عربي ومسلم ومسيحي وفي قلب كل حر وشريف في العالم.