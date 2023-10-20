الجو غائم جزئياً وبارد ليلاً على المرتفعات الجبلية

تشرين:

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي، يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية.

ويكون الجو بارداً ليلاً على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً.. تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، دافئ نهاراً وبارد ليلاً، وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون.