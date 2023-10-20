تزويد وسائط نقل الدوائر الحكومية في السويداء بأجهزة التتبع نهاية هذا الشهر

تشرين- طلال الكفيري :

لم يعد هناك ما يؤخر تركيب أجهزة التتبع للسيارات التي تتبع للدوائر الحكومية في السويداء، ولاسيما بعد أن تم دفع أثمانها كاملة لدى فرع المصرف التجاري.

وأشار مدير فرع محروقات السويداء جهاد البرنوطي

لـ ” تشرين” إلى أن تركيب أجهزة التتبع لسيارات هذه الدوائر، سيبدأ نهاية هذا الشهر، علماً أن الجداول أصبحت في قسم التقانة بالإدارة العامة في دمشق، حيث ستشمل عملية التركيب نحو 1400 سيارة، تعود ملكيتها للمؤسسات العامة في المحافظة، وسيتم تركيب الأجهزة من قبل لجان مختصة، لافتاً إلى أن كمية المحروقات” بنزين- مازوت” ستمنح لكل سيارة تعمل، وحسب المسافة الكيلومترية التي تقطعها هذه الآلية، وتهدف هذه الخطوة إلى التخفيف من الهدر بكمية المحروقات، وستبدأ الخطوة الأولى لعملية التركيب من سيارات الخدمة .