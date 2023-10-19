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المقداد يبحث مع نظيره الجزائري الوضع في فلسطين المحتلة ودعم الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي

أكد الدكتور فيصل المقداد أهمية دعم الشعب الفلسطيني، وضرورة منع كيان الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ سياساته في تهجير الفلسطينيين، وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الدكتور المقداد اليوم مع أحمد عطّاف وزير الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأكّد الوزير المقداد أهمية متابعة البلدين الشقيقين دعمهما للشعب الفلسطيني، ومنع “إسرائيل” من تنفيذ سياساتها في تهجير الفلسطينيين، وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك.
كما عبّر الوزير المقداد عن تقدير سورية الكبير لجهود الجزائر الشقيقة في دعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة في وجه آلة القتل الإسرائيلية الهمجية والدعم الغربي اللاأخلاقي الذي يُحاول تبرير عدوان “إسرائيل” على المدنيين الفلسطينيين وقصف المشافي والبنى التحتية.
بدوره عبّر الوزير عطّاف عن تقدير الجزائر العالي لمواقف سورية والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين، وخاصةً تماثل الرؤية تجاه قضية فلسطين وأهمية استمرار موقفهما الهادف إلى دعم الشعب الفلسطيني بهدف إنهاء معاناته ووقف عدوان الكيان الصهيوني عليه.
وأكد أن الجزائر مع أي عمل مشترك أو تعاون مع سورية والدول العربية من شأنه أن يخدم قضية فلسطين ويُساهم في التخفيف من مأساة شعبها المستمرة منذ عقود.

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