معلمو وأطباء الأسنان والكوادر الصحية بدير الزور ينددون بعدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة

تشرين – مالك الجاسم

نفذت نقابة المعلمين بدير الزور وقفة تضامنية، دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بعدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة والمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين، ورفع المشاركون اللافتات واللوحات التي حيّت المقاومة الفلسطينية وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المجازر ومحاسبة المسؤولين عنها من قادة الكيان الصهيوني.

وأكد رئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بدير الزور فيصل الأحمد لـ”تشرين” أن هذه الوقفة تؤكد الالتفاف الجماهيري خلف المقاومة في حربها المشروعة لطرد الكيان الصهيوني من أرض فلسطين، ونطالب بمحاسبة هذا الكيان على الجرائم التي يرتكبها بشكل يومي بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة الصامدة والصابرة، والجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بقصفه مشفى المعمداني لم يشهد التاريخ مثلها وهي تعبر عن إجرام هذا الكيان.

كما نفذت نقابة أطباء الأسنان بدير الزور وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أكدوا من خلالها دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني والمقاومة البطلة، وحمل المشاركون لافتات نددت بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأبرياء كما أكدوا أن استهداف المشافي والمدنيين جريمة ضد الإنسانية ويجب ملاحقة المسؤولين عنها دوليا.

وعد نقيب أطباء الأسنان بدير الزور الدكتور أيمن حيزة أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة جريمة حرب، تستوجب المحاسبة الفورية وتقديم المسؤولين عنها لمحكمة العدل الدولية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك فوراً لإيقاف شلال الدم نتيجة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من قبل آلة الشر أمريكا.

كما وقفت الكوادر الصحية والإدارية في مشافي دير الزور دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مشفى المعمداني بقطاع غزة.

و أكد مدير صحة دير الزور الدكتور بشار شعيبي أن قصف المشافي واستهداف القطاع الصحي في غزة جريمة ضد الإنسانية ونحن نقف دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة وتنديداً بالجرائم والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

و أوضح مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة أن غزة اليوم تقدم نموذجاً في التضحية والفداء، وستكون دماء الشهداء الطاهرة نبراساً للأجيال القادمة.

فيما أكد نقيب أطباء دير الزور الدكتور شوقي غازي أن ما تشهده غزة إبادة جماعية،في ظل صمت دولي مطبق، ويجب أن يكون هناك تحرك دولي لإيقاف هذه المجازر، ونحن ندعم الشعب الفلسطيني والمقاومة البطلة وعملية “طوفان الأقصى” وسيكون النصر قريباً.

حضر الوقفات أعضاء قيادة فرع دير الزور للحزب ورئيس مجلس محافظة دير الزور، ونائب رئيس المكتب التنفيذي، وأمناء الشعب الحزبية وأعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور.