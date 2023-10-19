أطباء درعا ومعلموها يتضامنون مع صمود أشقائنا في غزة

تشرين – وليد الزعبي

نظم أطباء درعا وكوادرها الصحية وقفة تضامنية مع المقاومة الفلسطينية البطلة وأهلنا الصامدين في غزة، واستنكاراً للمجازر الإرهابية الوحشية بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وعبرت الكوادر الطبية والصحية المشاركة عن وقوفها ودعمها الكامل لحق المقاومة المشروع في استعادة الحقوق، لافتةً إلى أن جريمة قصف مشفى المعمداني في قطاع غزة، الذي وصل إليه المئات من الأبرياء بحثاً عن الأمان والتماس العلاج جريمة نكراء يندى لها الجبين، فبدلاً من الأمان والعلاج جاءهم الموت بأبشع وأقسى الصور عبر صواريخ الكيان الإسرائيلي الغاصب، حيث ضرب بهذا العمل الإجرامي عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية، التي تؤكد على حماية المنشآت الصحية لدورها الإنساني والطبي السامي.

بدورها عبّرت الكوادر التعليمية والتربوية بدرعا عن وقوفها الكامل مع المقاومة وصمود أهلنا في غزة، لافتةً إلى أن حقوق الشعب الفلسطيني تصونها دماء الشهداء، والاحتلال إلى زوال لا محالة مهما طال الزمن، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الضغط من أجل الوقف الفوري للعدوان الإجرامي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الصهيوني بحق الأبرياء في غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهلها من دون قيد أو شرط.