200 شهيد فلسطيني في اليوم الـ 12 للعدوان الإسرائيلي على القطاع

استشهد نحو 200 فلسطيني، وأصيب المئات اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر لليوم الـ 12.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنّ الاحتلال ارتكب اليوم ثلاث مجازر، الأولى بقصفه مبنى سكنياً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة راح ضحيتها 42 فلسطينياً من عائلة واحدة، والثانية بقصف مماثل على منطقة القصاصيب في جباليا شمال القطاع استشهد فيها 37 فلسطينياً وأصيب 15، والثالثة جراء قصفه بلدة المغراقة ومسجداً في مخيم النصيرات وسط القطاع راح ضحيتها 30 شهيداً.

وقصف الاحتلال منازل في رفح وخان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 31 فلسطينياً وإصابة 82 ، كما استشهد 10 فلسطينيين وأصيب 22 آخرون بقصف لطيران الاحتلال على مدينة دير البلح وسط القطاع، إضافة إلى استشهاد وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال مناطق عدة في القطاع من شماله إلى جنوبه.

واستشهد خلال الساعات الـ 24 الماضية أكثر من 670 فلسطينياً بينهم 471 شهيداً ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني، ليرتفع عدد شهداء العدوان المتواصل لليوم الـ 12 إلى 3478 ، والجرحى إلى أكثر من 12 ألفاً، وفق إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية التي أعلنت أنّ الاحتلال ارتكب 433 مجزرة في حق العائلات الفلسطينية خلال عدوانه على القطاع راح ضحيتها 2421 شهيداً.

بالتوازي أعلنت مصادر في القطاع أنّ الاحتلال هدم 4821 مبنى سكنياً، يضم نحو 13 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، فيما تضرر 121 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.

وأشارت المصادر إلى أنّ أكثر من مليون نازح في القطاع منهم 600 ألف في مناطق غزة والشمال يفتقرون إلى الحاجات الحياتية الأساسية ويعانون ظروفاً معيشية كارثية من جراء انسحاب وكالة الأونروا ووقف خدماتها في مناطق شمال غزة.