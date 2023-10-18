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فلاحو درعا يتضامنون مع غزة الصمود ويستنكرون مجازر الاحتلال الصهيوني المروّعة بحق أهلها

تشرين – وليد الزعبي
نفذ اتحاد فلاحي درعا اليوم وقفة تضامنية مع أشقائنا في غزة، مستنكرين وحشية قوات الإجرام الصهيوني الغاشمة والمجازر المروّعة والبشعة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني،وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني، التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء.
وعبّر المشاركون عن وقوفهم إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني، ومناصرتهم لحقهم المشروع في استمرار المقاومة حتى استعادة الحقوق من الكيان الإسرائيلي الغاصب.
واستنكروا الصمت الدولي عن الجرائم المروّعة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مطالبين بضرورة ممارسة كل أشكال الضغط على الكيان الصهيوني الغاصب لوقف هجماته الإرهابية الإجرامية على قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب المجازر المروّعة بحق شعبنا في فلسطين.
وأشار رئيس اتحاد فلاحي درعا محمد مجدي الجزائري في تصريح لـ«تشرين» إلى أن فلاحي درعا يقولون من خلال وقفتهم التضامنية هذه: نقف كما كنا دوماً وبكل قوة إلى جانب المقاومة الفلسطينية البطلة، التي تسطّر أنصع صفحات الفداء والتضحية في مواجهة العدو الصهيوني في سبيل استعادة الحقوق المغتصبة، ومعبرين عن الوفاء كل الوفاء لأبطال غزة الذين لم يستكينوا يوماً عن مقارعة الاحتلال في سبيل حرية الأرض والإنسان، ومؤكدين أن غزة ستبقى مثال العزة مثال الكرامة والإباء.

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