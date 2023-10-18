حزب العهد الوطني يدين الجريمة الصهيونية بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة

تشرين:

أدان حزب العهد الوطني بأقسى العبارات المجزرة الهمجية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني المجرم بحق أبناء الشعب الفلسطيني من خلال قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة والذي أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء وإصابة مئات آخرين.

وقال الحزب في بيان له اليوم تلقت «تشرين» نسخة منه: إن هذه المجزرة النكراء تضاف إلى سجل الجرائم العنصرية الفاشية المستمرة التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد في غزة منذ أكثر من عشرة أيام بلا توقف، في ظل صمت و تواطؤ دولي وتغافل كلي عن هذه الوحشية التي مكنت العدو من انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وسمحت له بارتكاب المزيد من جرائم الحرب .

وأضاف البيان، هذه الجريمة ببشاعتها لا يمكن إيجاد تعبير يصف ما قامت به العصابات الصهيونية التي تؤكد وحشية الصهاينة وجرائمهم التي تخطت كل الحدود، وأكدت أنهم عصابات إرهابية نهجاً وسلوكاً، مؤكداً أن هذه المجزرة التي استهدفت المستشفى الأهلي المعمداني تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة التي تعتقد واهمة أن القتل والإرهاب وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية تمكنها من تطويع وكسر إرادة شعبنا الفلسطيني وصموده، لكن مثل هذه الجرائم لن تزيد شعبنا الفلسطيني إلا تصميماً على متابعة النضال والمقاومة حتى تحقيق النصر وهزيمة الاحتلال وتخليص البشرية من شرور هذه العصابات الإرهابية، وأنه مهما امتلكت العصابات الصهيونية من أخطر أنواع السلاح ووسائل التدمير والإبادة التي تزودها بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من حكومات الناتو الأخرى فلن ترهب الفلسطينيين ومقاومتهم الباسلة.

وطالب الحزب في بيانه دول وشعوب العالم بالتحرك العاجل والتدخل السريع لوقف هذه المجازر ودعم حقوق الشعب الفلسطيني بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة والمرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني وبإنهاء الاحتلال وعودة الأراضي المحتلة إلى أصحابها الشرعيين، مناشداً بالمقاطعة الاقتصادية للدول التي تساند الكيان الإسرائيلي في عدوانه وجرائمه.

وختم الحزب بيانه بالقول: إن حزبنا يناشد الأحزاب والقوى السياسية العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة بالوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني بمواجهة الاحتلال الصهيوني حتى تحرير أرضه المحتلة واستعادة حقوقه المغتصبة وبدعم مقاومته الباسلة سبيلاً للجم العدوان وإفشال مخططاته العنصرية، كما يناشد أبناء الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وشرائحه الالتفاف حول المقاومة سبيلاً وحيداً لمواجهة العدوان الصهيوني.