«الشيوعي السوري الموحد»: وحشية المحتل الصهيوني تستهدف المشافي في غزة

تشرين:

أدان الحزب الشيوعي السوري الموحد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي استهدفت مستشفى المعمداني في قطاع غزة وراح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وقال الحزب في بيان له وصلت «تشرين» نسخة منه: هذه جريمة جديدة تضاف إلى جرائم المحتل الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني بتشجيع وتأييد من الإدارة الأمريكية وحلفائها الأوربيين، وإننا إذ نحيي الجماهير التي خرجت إلى الشوارع تنديداً بجرائم المحتل الصهيوني، نطالب الشعوب العربية بالوقوف إلى جانب إخوتهم في فلسطين.

وناشد الحزب جميع قوى السلام والعدل في العالم إدانة العدوان الفاشي على غزة وحرب الإبادة الجماعية بحق سكانها، التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت في سياق المجزرة التي ترتكبها بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة مساء أمس المستشفى «الأهلي المعمداني» ما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء وإصابة الآلاف.