حزب الله: مجزرة مستشفى المعمداني استكمال لمجازر الكيان الغاصب

أدان حزب الله في لبنان بشدة المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باستهداف مشفى المعمداني في قطاع غزة، مؤكدا أنها استكمال لما سبقها من مجازر منذ نشأة هذا الكيان المجرم الغاصب في دير ‌‌‏ياسين وحولا وصبرا وشاتيلا.

وقال حزب الله في بيان له: “يندى جبين الإنسانية للجريمة المروعة والوحشيّة التي ارتكبتها عصابات القتل والإجرام ‌‌‏الصهيونية في المستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء ‏الأبرياء”، داعيا إلى اعتبار اليوم الأربعاء يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه وضد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكيان ‌‌‏الصهيوني لتغطية وحماية هذا الكيان المجرم.

وشدد الحزب في بيانه على أن على المنظمات الدولية والإقليمية التحرك الفوري ضد المجازر والإبادة ‏الجماعية للشعب ‌‏الفلسطيني المظلوم وتنفيذ التهجير القسري تحت وطأة المجازر والإرهاب ‏والقتل، ولفت البيان إلى أن كل بيانات الإدانة والاستنكار لم تعد تكفي وأننا نطالب شعوب أمتنا العربية والإسلامية ‏بالتحرك ‌‏الفوري إلى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات ‏والدول أينما ‌‏كان، مشددا على أن هذه الجرائم تكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان والمجرم ‌‏الأكبر ‏الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن كل ‏الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني.