عمال حمص يتضامنون مع المقاومة الفلسطينية.. الحق يعلو ولا يعلى عليه

تشرين: ميمونة العلي

تضامناً مع أهلنا في فلسطين المحتلة، في مقاومة العدو الصهيوني ودعماً لعملية “طوفان الأقصى” نظّم اتحاد عمال حمص اليوم وقفة تضامنية مع شعبنا الصابر المحتسب في غزة تنديداً وشجباً واستنكاراً للتوحش الصهيوني ضد الشعب الأعزل من نساء وأطفال في غزة المحاصرة.

وبين رئيس اتحاد عمال حمص حافظ خنصر أن الوقفة التضامنية رسالة لأهلنا الصامدين في فلسطين المحتلة بأن عمال سورية يقفون مع شعبنا في غزة، ويناشدون المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه الإنسانية في وقف عدوان الاحتلال الصهيوني على المدنيين العزل.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال حمص نزار علي أن عمال سورية يرفضون القهر، وما يحدث في فلسطين المحتلة يؤكد أن المعركة واحدة وأن العدو واحد، ونحن مستمرون في حربنا ضد الإرهاب الصهيوني المنظم بحقنا وبحق أهلنا في غزة، فمنذ ١٢عاماً والصهيونية تشغل وكلاءها على الأرض السورية، وما حدث في الخامس من هذا الشهر من توحش سافر بحق أبنائنا خريجي الكلية الحربية هو مرحلة من مراحل المواجهة، فمعركتنا في مواجهة الإرهاب جزء مهم من المعركة الكبرى في مواجهة العدو الصهيوني وحلفائه، الذين سارعوا لنجدته وتبرير عدوانه على شعبنا في غزة وحرب الإبادة التي يتعرض لها وأرسلوا حاملة طائراتهم لنجدته.

ولفت وليم السبع رئيس نقابة عمال السياحة في حمص إلى تعامي العالم المتأمرك عن جرائم الصهيونية ضد شعب أعزل، يواجه جريمة نكراء وعدواناً متواصلاً ويناشد كل القوى في العالم وكل المنظمات الدولية لتضطلع بدورها في وقف هذا الاجتثاث لشعب بأكمله، ضارباً عرض الحائط بحقائق التاريخ والجغرافيا وكل القيم الإنسانية.

نسيب اليوسف عضو مكتب تنفيذي في اتحاد عمال حمص أكد أن التضامن مع الشعب الفلسطيني الأعزل هو تضامن مع أنفسنا، فالجميع هنا في خندق واحد مع أشقائنا الفلسطينيين.