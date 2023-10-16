آخر الأخبارأخبار

السفير محمد يقدم لوزير الخارجية التونسي نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً لسورية

قدم السفير محمد محمد اليوم نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لسورية لدى تونس إلى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.
ورحب الوزير عمار بسفير سورية، منوهاً بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرصه على التعاون معه وفتح الأبواب في سبيل إنجاح عمله، وتمنى له النجاح في مهمته.
بدوره أكد السفير محمد عزمه على النهوض بالعلاقات الثنائية في المجالات كافة، ودفعها قدماً بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

أمام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي.. صباغ يطالب بالضغط على المجتمع الدولي…

آخر الأخبار

الرئاسة الروسية تحذّر من تطوّر الأوضاع في قطاع غزة إلى حرب إقليمية

آخر الأخبار

لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب تناقش عدداً من القضايا المتعلقة بعمل…

آخر الأخبار

المقداد لنظيره المصري: سبب تفجر الوضع في الأراضي المحتلة هو ممارسات الكيان الصهيوني…

آخر الأخبار
أمام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي.. صباغ يطالب بالضغط على المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الصهيونية السفير محمد يقدم لوزير الخارجية التونسي نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً لسورية الرئاسة الروسية تحذّر من تطوّر الأوضاع في قطاع غزة إلى حرب إقليمية لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب تناقش عدداً من القضايا المتعلقة بعمل وزارة التجارة الداخلية المقداد لنظيره المصري: سبب تفجر الوضع في الأراضي المحتلة هو ممارسات الكيان الصهيوني الإجرامية الشعار: «طوفان الاقصى» هزّ الكيان الصهيوني وأوقع في صفوفه آلاف القتلى والجرحى خلال افتتاح اجتماع اللجنة المركزية للحزب.. عثمان: معركتنا في مواجهة الإرهاب جزء هام من المعركة الكبرى في مواجهة العدو الصهيوني رياضيو طرطوس يقفون تضامناً مع إخوتهم في غزة ودعماً للمقاومة وطوفان الأقصى مجلس الشعب يحيل مشروع قانون جديد للتشريع المائي إلى لجنة مشتركة لإعادة دراسته محامو درعا يتضامنون مع المقاومة والأشقاء في غزة