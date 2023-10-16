لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب تناقش عدداً من القضايا المتعلقة بعمل وزارة التجارة الداخلية

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب في اجتماع عقدته اليوم عدداً من القضايا المتعلقة بعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات التابعة لها.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة ضرورة ضبط الأسواق وأسعار المواد والسلع الاستهلاكية، وتشديد الرقابة التموينية عليها، وزيادة كميات الطحين الموزعة على الأفران بالمحافظات، وتحسين جودة رغيف الخبز، وزيادة عدد خطوط إنتاج الخبز لتخفيف الازدحام على الأفران، مطالبين بتكثيف الرقابة على عمل مجمعات وصالات ومنافذ البيع التابعة للسورية للتجارة وأسعار المواد فيها.

وفي رده على مطالب اللجنة أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، أنه تم خلال أقل من عام تجهيز أكثر من 40 خط إنتاج في المخابز بالمحافظات، ويجري العمل على زيادتها، مؤكداً أن العمل مستمر من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسواق والأسعار، علماً أنه تم تسجيل أكثر من 45 ألف ضبط تمويني منذ بداية العام بقيمة غرامات تصل إلى نحو 100 مليار ليرة سورية.

ودعا الوزير علي أعضاء المجلس إلى تقديم الشكاوى والملاحظات والاقتراحات والحلول المتعلقة بقضايا التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى الوزارة، لدراسة تنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة.