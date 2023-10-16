محامو درعا يتضامنون مع المقاومة والأشقاء في غزة

تشرين – وليد الزعبي:

نظم محامو درعا اليوم وقفة تضامنية مع المقاومة الفلسطينية وأهلنا الصامدين في غزة، وأدانوا الجرائم البشعة التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني بوحشية لا مثيل لها، وطالبوا بضرورة التدخل الفوري لوقف تلك الجرائم التي يندى لها الجبين.

وأشار رئيس فرع نقابة المحامين بدرعا ماهر المقداد في تصريح ل”تشرين” إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي وقفة رجال الحق والعروبة على امتداد الوطن العربي لتثبت للعالم أن مايقوم به الكيان الصهيوني الغاصب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل هو أكبر عملية انتهاك للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، ولكن صمود شعبنا الفلسطيني وما تسطره المقاومة الفلسطينية الباسلة كسر جبروت الاحتلال وأثبت أن هذا الكيان وهذه الدولة المزعومة هي عبارة عن وهم زائل لا محالة.

وأكد المقداد أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية سورية قلب العروبة النابض قيادة وشعباّ، لأن من يعانق سورية يعانق روح القومية العربية، وسينتصر الشعب الفلسطيني لأنه صاحب قضية وصاحب حق ولن يضيع حق وراءه مطالب.