رياضيو دير الزور : من خلال عملية “طوفان الأقصى” بزغت ملامح النصر من أرض غزة

تشرين – مالك الجاسم:

نفذ رياضيو دير الزور اليوم وقفة تضامنية مع المقاومة الفلسطينية و”طوفان الأقصى” في ساحة فرع الشبيبة بدير الزور، ورفع المشاركون أعلام الوطن والأعلام الفلسطينية واللوحات واللافتات، التي أكدت دعم المقاومة وحقها المشروع في استعادة أرضها وطرد المحتل الإسرائيلي منها، ومهما طال الزمن فالأرض ستعود إلى أهلها بالقوة.

وأكد الرياضيون أن المقاومة الفلسطينية أعادت الأمور إلى نصابها، فالمقاومة هي الخيار لطرد الكيان الصهيوني ومن خلال عملية “طوفان الأقصى” بزغت ملامح النصر من أرض غزة.

وأكد حازم بطاح رئيس اللجنة التنفيذية بدير الزور أن فلسطين سوف تبقى البوصلة الرئيسة لمحور المقاومة حتى تحقيق النصر وطرد الاحتلال الإسرائيلي، واليوم تؤكد جماهير الرياضة في هذه المحافظة وقوفها المطلق مع المقاومة حتى تحقيق النصر.

من جانبها أكدت كنان بعاج أن فلسطين أرض عربية، ومن حق المقاومة أن تدافع عن أرضها وتطرد المحتل الإسرائيلي، الذي يرتكب أفظع الجرائم والمجازر بحق المدنيين.

وأضافت: إن المقاومة الفلسطينية البطلة أسقطت القناع عن وجه هذا المحتل، الذي فشل في المجابهة وبدأ يرتكب المجازر ، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته، لأنه ينتهك القانون الدولي.

من جانبه بيّن ذياب الذياب أن رياضيي دير الزور يؤكدون دعمهم المطلق للمقاومة الفلسطينية، التي ترسم طريق النصر بعد عملية “طوفان الأقصى” ، والتي أثبتت للعالم أن الكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت، ومهما دعمت أمريكا ومن يلف لفيفها هذا الكيان، فإنه سيزول قريباً وتبقى أرض فلسطين عربية.

فيما أكد نصر حميدي أن المقاومة الفلسطينية عرّت الكيان الصهيوني، وأسقطت عنه القناع بعد الفشل العسكري والاستخباراتي. مضيفاً :إن الالتفاف الجماهيري حول المقاومة يثبت أن النصر بات قريباً.

شارك في الوقفة أمين فرع دير الزور لحزب البعث ومحافظ ديرالزور وقائد شرطة المحافظة وأعضاء قيادة فرع دير الزور للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة.