طلبة درعا ورياضيوها يتضامنون مع صمود أهلنا في غزة

تشرين – وليد الزعبي

نفذ فرع اتحاد طلبة درعا اليوم وقفة تضامنية مع أهلنا الصامدين في غزة، مستنكرين همجية ووحشية العدو الصهيوني وارتكابه أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وعبّر عدد من طلاب كليات درعا، الذين شاركوا بكثافة في الوقفة، عن تضامنهم الكامل مع الأشقاء في غزة، مثمنين صمود المقاومة وبطولاتها التي حطمت هيبة جيش الاحتلال وكشفت للعالم أن الكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت.

ولفتو إلى أن عملية “طوفان الأقصى” برهنت للعالم أن القضية الفلسطينية لن تندثر أو تموت، بل هي حية وحاضرة على الدوام، مؤكدين أن النصر في النهاية هو لأصحاب الحقوق مهما طال الزمن. وطالب المشاركون بضرورة صحوة المجتمع الدولي وتطبيق القوانين الدولية على المحتل الصهيوني ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني.

كذلك نفذ رياضيو المحافظة وقفة تضامنية، عبروا من خلالها عن مناصرتهم للمقاومة البطلة وصمود أشقائنا في غزة، لافتين إلى أن استعادة حقوق الشعب الفلسطيني هدف لن تحيد عنه البوصلة، وطالبوا العالم بضرورة ممارسة كل أشكال الضغط لوقف الجرائم البشعة، التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق أهلنا في فلسطين المحتلة.